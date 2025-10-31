Az elhangolódott hangszer – Különleges kiállítás nyílt Pápán

Az Elhangolódás kiállítás megnyitóján Federits Zsófia festőművész, a Jókai Mór Művelődési Központ munkatársa köszöntötte a vendégeket, és elsőként a tárlat címének eredetét magyarázta meg.

Az Elhangolódás kiállítás alkotásai hullámzó, ismétlődő, vonalrajzokba sűrített spontán érzelmi visszatükröződések

Fotó: Haraszti Gábor

Elhangolódás kiállítás: egy különleges ember különleges rajzai

– Láttak már önök elhangolódott hangszert? Olyat, amelyik hamisan szól? A hamis hegedű is hegedű? Igen! Használják koncerteken? Igen! Előtte azonban felhangolják! – kezdte, majd hozzátette: – Dél-Koreában 2011 márciusától a Koreai Orvosi Tanács javaslatára a skizofréniát húrhangolási betegségként emlegetik. Innen kölcsönöztem kiállításunk címét.

Federits Zsófia, a kiállítás megálmodója

Fotó: Haraszti Gábor

Federits Zsófia szerint Preiner Gál Ildikó rajzai hullámzó, ismétlődő, vonalrajzokba sűrített spontán érzelmi visszatükröződések. Álomszerű képein fel-felbukkannak alakok, arcok, állatok és virágok, amelyek különféle térbeli formák között lebegnek.

A festőművész külön kiemelte a Vajda Márta iskola gyógypedagógusainak munkáját, akik nap mint nap segítik diákjaikat abban, hogy teljes életet élő, önmagukat kibontakoztató felnőttek legyenek.

A tárlat a Vajda-iskola növendékeinek munkáit is bemutatja

Fotó: Haraszti Gábor

– A művészetterápia fókuszában az alkotófolyamat áll, amely maga a gyógyító erő. Ilyenkor nem az esztétika vagy a diagnózis a cél, hanem az, hogy a gyerekekben olyan változások induljanak el, amelyek segítik személyes növekedésüket – hangsúlyozta.

Preiner Gál Ildikó képei egy belső univerzum lenyomatai – olyan világé, amelyhez keveseknek van kulcsa. A rajzokon ott vibrál a személyesség, a küzdelem, az érzékenység és az a sajátos látásmód, amely újra és újra felteszi a kérdést: Hogyan érzékeljük a világot?

Preiner Gál Ildikó képein felbukkannak alakok, arcok, állatok és virágok.

Fotó: Haraszti Gábor

A kiállítás megnyitóját kerekasztal-beszélgetés kísérte, melyen Márton Éva pszichiáter, Varga Judit szakpszichológus, Erki Alexandra gyógypedagógus és Oravetz Dániel festőművész osztotta meg gondolatait a témában.