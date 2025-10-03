A várból a világba: a veszprémi Foton az európai filmélet központja lett (+ galéria)

„A Foton Audiovizuális Centrum mindig is többről szólt, mint egyszerű mozizásról, közösségi tér, találkozóhely és kulturális misszió is egyben” – hangsúlyozta Muraközy Péter. Az alpolgármester kiemelte: a város nem csupán támogatja az intézményt, hanem hosszú távon számít a Foton Audiovizuális Centrum munkájára, működésére, hiszen a filmkultúra Veszprém meghatározó része lett.

A Foton Audiovizuális Centrum gazdag programmal várja a filmek szerelmeseit

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Németh Rajmund emlékeztetett: a Foton az indulás óta rangos fesztiválok központi helyszíne volt. „A Magyar Mozgókép Fesztiváltól a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon át a Frankofón és Spanyol Filmnapokig számos eseménynek adtunk otthont. Ma már biztos, hogy a szakma is számít Veszprémre” – mondta.

Ezredik vetítés, Oscar-esélyes filmek a Foton Audiovizuális Centrumban

És hogy mi vár a nézőkre az előttünk álló hónapokban? A Foton falai közt egymásnak adják a kilincset a különböző fesztiválok. Októberben indul a Skandináv Filmfesztivál, ahol Thomas Vinterberg Oscar-díjas filmje, a Még egy kört mindenkinek nyitja a sort. Szintén októberben jönnek a Mozinet Filmnapok, ahol premier előtt látható lesz Nemes Jeles László új alkotása, az Árva – Magyarország idei Oscar-nevezettje.