1 órája
A várból a világba: a veszprémi Foton az európai filmélet központja lett (+ galéria)
Veszprém szívében, a Vár utcában működő Foton Audiovizuális Centrum két és fél év alatt igazi kulturális központtá vált. 2023-as megnyitása óta már több mint 20 ezer nézőt vonzott be, és a napokban ünnepelte az ezredik vetítését. A jubileum alkalmából Muraközy Péter, Veszprém alpolgármestere és Németh Rajmund, a Foton filmes programjainak szervezője idézte fel a kezdeteket, illetve bemutatták a Foton Audiovizuális Centrum látogatói előtt álló izgalmas időszakot.
„A Foton Audiovizuális Centrum mindig is többről szólt, mint egyszerű mozizásról, közösségi tér, találkozóhely és kulturális misszió is egyben” – hangsúlyozta Muraközy Péter. Az alpolgármester kiemelte: a város nem csupán támogatja az intézményt, hanem hosszú távon számít a Foton Audiovizuális Centrum munkájára, működésére, hiszen a filmkultúra Veszprém meghatározó része lett.
Németh Rajmund emlékeztetett: a Foton az indulás óta rangos fesztiválok központi helyszíne volt. „A Magyar Mozgókép Fesztiváltól a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon át a Frankofón és Spanyol Filmnapokig számos eseménynek adtunk otthont. Ma már biztos, hogy a szakma is számít Veszprémre” – mondta.
Ezredik vetítés, Oscar-esélyes filmek a Foton Audiovizuális Centrumban
És hogy mi vár a nézőkre az előttünk álló hónapokban? A Foton falai közt egymásnak adják a kilincset a különböző fesztiválok. Októberben indul a Skandináv Filmfesztivál, ahol Thomas Vinterberg Oscar-díjas filmje, a Még egy kört mindenkinek nyitja a sort. Szintén októberben jönnek a Mozinet Filmnapok, ahol premier előtt látható lesz Nemes Jeles László új alkotása, az Árva – Magyarország idei Oscar-nevezettje.
A várból a világba: a veszprémi Foton az európai filmélet központja lettFotók: Fülöp Ildikó/ Napló
Deák Kristóf, az Oscar-díjas rövidfilm rendezője is új nagyjátékfilmmel érkezik (Egykutya), sőt, a magyar közönség Herendi Gábor és Olasz Renátó friss filmjeit is elsőként a Foton vásznán láthatja. Nemzetközi fronton pedig Yorgos Lanthimos legújabb munkája ígér felejthetetlen moziélményt.
A fesztiválpaletta további programja is lenyűgöző: a Friss Hús válogatás az év legjobb rövidfilmjeit hozza, a Mediawave animációs és dokumentumfilmes blokkal jelentkezik, novemberben pedig jön a Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál és az Országos Rajzfilmünnep. A Pannon Egyetemmel közös Pannonfíling Találkozó, az Európai Art Mozi Nap és a Német Nyelvű Filmnapok szintén a naptárban vannak.
A Foton mindemellett nem feledkezik meg a fiatalokról sem: az SZFE hallgatóinak diplomafilmjei közönségtalálkozóval egybekötve mutatkoznak be, a Klassz Program révén pedig középiskolások és általános iskolások élhetik át a mozizás varázsát.
A jövőben a Foton nem csak a falakon belül kínál majd moziélményt. Muraközy Péter elmondta: a tervek szerint a jövő nyártól a Nyárkert ad majd otthont rendszeres szabadtéri vetítéseknek. A kertmozihangulat új színt visz Veszprém kulturális életébe: a friss levegőn, baráti társaságokkal együtt élvezni a filmeket egészen más élmény, mint a hagyományos moziteremben. A város célja, hogy ezzel a kezdeményezéssel a nyári esték új, közösségteremtő programja szülessen meg.
A kultúra és a vizuális művészetek otthona lesz a Foton Audiovizuális Centrum
„A Foton bebizonyította, hogy van helye egy igazi artmozinak Veszprémben. A jövőben is az a célunk, hogy a város kulturális életének meghatározó találkozópontja maradjon, ahol a film egyszerre jelent élményt, tanulást és közösséget” – zárta gondolatait Németh Rajmund.
A Foton tehát nemcsak mozi, hanem kulturális jelenség, és aki idén ősszel és télen ellátogat ide, Európa legizgalmasabb filmjeivel és alkotóival találkozhat.