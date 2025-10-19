október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ősszel átmelegítő sütemény

1 órája

A magas-bakonyiak tudják a legjobb sváb hájas titkát, megkaptuk a receptjét

Címkék#krumpligombóc#olaszfalui#sertésháj#szilvalekváros sütemény#hájas#süti#bakony#sváb#íz#tészta

Olaszfalu nemcsak a krumpligombócokról és a falu óriási krumplinyomójáról ismert a legjobb házias, hagyományos ízeket kedvelők körében. Hájas sütije, azaz szilvalekváros hájas süteménye is elnyerte a HÍR-védjegyet. Régen csak télen, disznóvágáskor készítették, de már most elkértük a receptjét, mert az őszi időben egy igazán átmelegítő édesség.

Rimányi Zita

A hájas sütit sokan kedvelik, sokan el is készítik. Az olaszfalui szilvalekváros hájas sütemény egyediségét az adja, hogy a sváb ősök leleményessége révén alig kell hozzá alapanyag, tejet, tejfölt, margarint se tesznek bele. A titka a többszöri pontos hajtogatás és a házi készítésű szilvalekvár. S töltelékként csak a helyi, a bakonyi, apró szemű, őszi szilvából főzött lekvárt használják.

Így készül a hájas süti a Magas-Bakonyban, az olaszfalui recept szerint.
Így készül a hájas süti a Magas-Bakonyban, az olaszfalui recept szerint.
Forrás: Olaszfalui önkormányzat

Hájas süti a Magas-Bakonyból

  • Az olaszfalui szilvás hájast minimum háromszor hajtogatják, 
  • a sertéshájjal megkent tésztát négyzet alakúra vágják, 
  • megkenik házi, keményebb szilvalekvárral 
  • és sarkosan hajtogatják. 
  • Porcukorral megszórva tálalják.

Mi kell a bakonyi sváb hájas sütihez?

  • 90+10 dkg liszt
  • 60 dkg sertésháj
  • 1 tojás
  • csipet só
  • 1 ek. ecet
  • 4 dl víz
  • szilvalekvár

(Ezek egy két kilogrammos mennyiség hozzávalói.)

Olaszfalui szilvalekváros hájas sütemény porcukorral és a hagyományőrzés jóízű kedvességével tálalva.
Olaszfalui szilvalekváros hájas sütemény porcukorral és a hagyományőrzés jóízű kedvességével tálalva.
Forrás: Olaszfalui önkormányzat

Az olaszfalui hagyományos hájas elkészítésének módja

  • A sertéshájat a liszt egy részével összegyúrjuk, hűvös helyre félretesszük. 
  • A liszt nagyobb részét a tojással, a vízzel, az ecettel és a sóval összegyúrjuk, lágy, de jól nyújtható tésztává. 
  • A tésztát fél centiméter vastagságúra kinyújtjuk, megkenjük a háj egyharmadával, majd jobbról, balról, alulról és felülről pontosan négyzet alakúvá hajtogatjuk. 
  • Félretesszük pihentetni minimum fél órát. 
  • Ezt a nyújtást, hájjal kenést, hajtogatást csináljuk meg még kétszer. 
  • Az utolsó pihentetés után kinyújtjuk fél centiméteresre a tésztát, négyzetekre vágjuk. 
  • Minden négyzet közepébe szilvalekvárt teszünk, majd sarkosan félbehajtjuk. 
  • Sütőben 180 fokon 20 percet sütjük. Forrón porcukorral megszórjuk.

Disznóvágás utáni édes ajándék

Kizárólag télen készítették az olaszfalui szilvalekváros hájas süteményt, disznóvágás utáni hetekben sütötték, mivel a friss hájat használták erre a célra. Mivel a rokonságban szinte minden hétvégére esett egy disznóvágás és a disznótoros kostolócsomag része volt a háj, így szinte az egész téli időszakban minden családban volt egy adag háj, amit azonnal fel is használtak süteménynek. 

Minimális alapanyagigénye miatt, és mivel minden hozzávaló megvolt a konyhákban, a legolcsóbb süteményként – amíg a tartott a háj – hetente sütötték.

Hányat tudnál megenni egy jó hájas süteményből? Nem kell szerénykedni...
Hányat tudnál megenni egy jó hájas süteményből? Nem kell szerénykedni... 
Forrás: Olaszfalui önkormányzat

Olaszfaluiak őseik nyomában a konyhában

Ma már az olaszfalui hagyományőrzők disznóvágáskor adagonként csomagolva fagyasztják a hájat, így a falusi rendezvények állandó süteménye a szilalekváros hájas. A szilvalekvár esetében is előre gondolkodnak, nagy mennyiségben üstben főzik meg a szeptemberben érő, apró szemű szilvát.

Sváb ízek eredete

A múlt század elején a bakonyi falvakban élők szinte teljesen önellátóak voltak. Ebből adódóan a legkevesebb alapanyagból elkészíthető ételeket fogyasztottak. De milyen finomakat!

A svábok egyik jellemző tulajdonsága a szorgalom és a spórolós életmódjukba beleillet a kevés alapanyagból készülő, de technikai tudást igénylő sütemény. A hájas tészta elkészítése és a hagyományos szilvalekvár főzése is.

Olaszfaluban a 70-80 éves néniktől tudják a fiatalok átvenni azt a tudást, amitől a hájas szép magas és réteges lesz, nem pedig szalonnás.

Olaszfalu HÍRes ízei:

  1. olaszfalui krumpligombóc töpörtyűs savanyú káposztával,
  2. olaszfalui szilvalekváros hájas sütemény,
  3. bicskemártás krumpligombóccal.

Az első kettő már elnyerte a HÍR-védjegyet, a harmadik is hamarosan megkaphatja. A pályázatokat a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy használati jogának elnyerésére az Olaszfaluért Kulturális Alapítvány adta be.

Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) Gyűjtemény

A program eredményeként összegyűjtött termékleírások nemzeti kincsként kezelendők. A HÍR gyűjteményben jellegzetesen magyar, illetve különleges regionális élelmiszeripari termékek (zöldségek, gyümölcsök, húsipari termékek, sütőipari termékek, italok, tejtermékek, édesipari, cukrászati és malomipari termékek, fűszerek és száraztészták), továbbá növény- és állatfajták szakmai-történeti leírása található.

HÍR, azaz Hagyományok-Ízek-Régiók a Dunántúlon

A HÍR program dunántúli szellemi központja Magyarpolány, a faluban élők pedig szorosan együttműködnek Városlőd és Olaszfalu lakosaival. Törökné Ringl Krisztina olaszfalui polgármester elmondta, hogy várják további önkormányzatok, településvezetők jelentkezését is. Szívesen segítenek nekik a HÍR-kincseik minősítésszerzésében, ebben a fajta jóízű hagyományőrzésben, amely további értékekkel gyarapíthatja az őseik ételeit nagyra becsülőket. 

Olaszfaluban például a rendezvényeken a helyiek közösségi összetartozását erősítik a régi receptek alapján újra és újra elkészülő finomságok, s ezeket a turisták is szívesen megkóstolják.

A bakonyi sváb ízekről, a kihagyhatatlan gombócőrületről is már többször írtunk lapunkban. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu