A magas-bakonyiak tudják a legjobb sváb hájas titkát, megkaptuk a receptjét

A hájas sütit sokan kedvelik, sokan el is készítik. Az olaszfalui szilvalekváros hájas sütemény egyediségét az adja, hogy a sváb ősök leleményessége révén alig kell hozzá alapanyag, tejet, tejfölt, margarint se tesznek bele. A titka a többszöri pontos hajtogatás és a házi készítésű szilvalekvár. S töltelékként csak a helyi, a bakonyi, apró szemű, őszi szilvából főzött lekvárt használják.

Így készül a hájas süti a Magas-Bakonyban, az olaszfalui recept szerint.

Forrás: Olaszfalui önkormányzat

Hájas süti a Magas-Bakonyból

Az olaszfalui szilvás hájast minimum háromszor hajtogatják,

a sertéshájjal megkent tésztát négyzet alakúra vágják,

megkenik házi, keményebb szilvalekvárral

és sarkosan hajtogatják.

Porcukorral megszórva tálalják.

Mi kell a bakonyi sváb hájas sütihez?

90+10 dkg liszt

60 dkg sertésháj

1 tojás

csipet só

1 ek. ecet

4 dl víz

szilvalekvár

(Ezek egy két kilogrammos mennyiség hozzávalói.)

Olaszfalui szilvalekváros hájas sütemény porcukorral és a hagyományőrzés jóízű kedvességével tálalva.

Forrás: Olaszfalui önkormányzat

Az olaszfalui hagyományos hájas elkészítésének módja

A sertéshájat a liszt egy részével összegyúrjuk, hűvös helyre félretesszük.

A liszt nagyobb részét a tojással, a vízzel, az ecettel és a sóval összegyúrjuk, lágy, de jól nyújtható tésztává.

A tésztát fél centiméter vastagságúra kinyújtjuk, megkenjük a háj egyharmadával, majd jobbról, balról, alulról és felülről pontosan négyzet alakúvá hajtogatjuk.

Félretesszük pihentetni minimum fél órát.

Ezt a nyújtást, hájjal kenést, hajtogatást csináljuk meg még kétszer.

Az utolsó pihentetés után kinyújtjuk fél centiméteresre a tésztát, négyzetekre vágjuk.

Minden négyzet közepébe szilvalekvárt teszünk, majd sarkosan félbehajtjuk.

Sütőben 180 fokon 20 percet sütjük. Forrón porcukorral megszórjuk.

Disznóvágás utáni édes ajándék

Kizárólag télen készítették az olaszfalui szilvalekváros hájas süteményt, disznóvágás utáni hetekben sütötték, mivel a friss hájat használták erre a célra. Mivel a rokonságban szinte minden hétvégére esett egy disznóvágás és a disznótoros kostolócsomag része volt a háj, így szinte az egész téli időszakban minden családban volt egy adag háj, amit azonnal fel is használtak süteménynek.

Minimális alapanyagigénye miatt, és mivel minden hozzávaló megvolt a konyhákban, a legolcsóbb süteményként – amíg a tartott a háj – hetente sütötték.