A magas-bakonyiak tudják a legjobb sváb hájas titkát, megkaptuk a receptjét
Olaszfalu nemcsak a krumpligombócokról és a falu óriási krumplinyomójáról ismert a legjobb házias, hagyományos ízeket kedvelők körében. Hájas sütije, azaz szilvalekváros hájas süteménye is elnyerte a HÍR-védjegyet. Régen csak télen, disznóvágáskor készítették, de már most elkértük a receptjét, mert az őszi időben egy igazán átmelegítő édesség.
A hájas sütit sokan kedvelik, sokan el is készítik. Az olaszfalui szilvalekváros hájas sütemény egyediségét az adja, hogy a sváb ősök leleményessége révén alig kell hozzá alapanyag, tejet, tejfölt, margarint se tesznek bele. A titka a többszöri pontos hajtogatás és a házi készítésű szilvalekvár. S töltelékként csak a helyi, a bakonyi, apró szemű, őszi szilvából főzött lekvárt használják.
Hájas süti a Magas-Bakonyból
- Az olaszfalui szilvás hájast minimum háromszor hajtogatják,
- a sertéshájjal megkent tésztát négyzet alakúra vágják,
- megkenik házi, keményebb szilvalekvárral
- és sarkosan hajtogatják.
- Porcukorral megszórva tálalják.
Mi kell a bakonyi sváb hájas sütihez?
- 90+10 dkg liszt
- 60 dkg sertésháj
- 1 tojás
- csipet só
- 1 ek. ecet
- 4 dl víz
- szilvalekvár
(Ezek egy két kilogrammos mennyiség hozzávalói.)
Az olaszfalui hagyományos hájas elkészítésének módja
- A sertéshájat a liszt egy részével összegyúrjuk, hűvös helyre félretesszük.
- A liszt nagyobb részét a tojással, a vízzel, az ecettel és a sóval összegyúrjuk, lágy, de jól nyújtható tésztává.
- A tésztát fél centiméter vastagságúra kinyújtjuk, megkenjük a háj egyharmadával, majd jobbról, balról, alulról és felülről pontosan négyzet alakúvá hajtogatjuk.
- Félretesszük pihentetni minimum fél órát.
- Ezt a nyújtást, hájjal kenést, hajtogatást csináljuk meg még kétszer.
- Az utolsó pihentetés után kinyújtjuk fél centiméteresre a tésztát, négyzetekre vágjuk.
- Minden négyzet közepébe szilvalekvárt teszünk, majd sarkosan félbehajtjuk.
- Sütőben 180 fokon 20 percet sütjük. Forrón porcukorral megszórjuk.
Disznóvágás utáni édes ajándék
Kizárólag télen készítették az olaszfalui szilvalekváros hájas süteményt, disznóvágás utáni hetekben sütötték, mivel a friss hájat használták erre a célra. Mivel a rokonságban szinte minden hétvégére esett egy disznóvágás és a disznótoros kostolócsomag része volt a háj, így szinte az egész téli időszakban minden családban volt egy adag háj, amit azonnal fel is használtak süteménynek.
Minimális alapanyagigénye miatt, és mivel minden hozzávaló megvolt a konyhákban, a legolcsóbb süteményként – amíg a tartott a háj – hetente sütötték.
Olaszfaluiak őseik nyomában a konyhában
Ma már az olaszfalui hagyományőrzők disznóvágáskor adagonként csomagolva fagyasztják a hájat, így a falusi rendezvények állandó süteménye a szilalekváros hájas. A szilvalekvár esetében is előre gondolkodnak, nagy mennyiségben üstben főzik meg a szeptemberben érő, apró szemű szilvát.
Sváb ízek eredete
A múlt század elején a bakonyi falvakban élők szinte teljesen önellátóak voltak. Ebből adódóan a legkevesebb alapanyagból elkészíthető ételeket fogyasztottak. De milyen finomakat!
A svábok egyik jellemző tulajdonsága a szorgalom és a spórolós életmódjukba beleillet a kevés alapanyagból készülő, de technikai tudást igénylő sütemény. A hájas tészta elkészítése és a hagyományos szilvalekvár főzése is.
Olaszfaluban a 70-80 éves néniktől tudják a fiatalok átvenni azt a tudást, amitől a hájas szép magas és réteges lesz, nem pedig szalonnás.
Olaszfalu HÍRes ízei:
- olaszfalui krumpligombóc töpörtyűs savanyú káposztával,
- olaszfalui szilvalekváros hájas sütemény,
- bicskemártás krumpligombóccal.
Az első kettő már elnyerte a HÍR-védjegyet, a harmadik is hamarosan megkaphatja. A pályázatokat a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy használati jogának elnyerésére az Olaszfaluért Kulturális Alapítvány adta be.
Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) Gyűjtemény
A program eredményeként összegyűjtött termékleírások nemzeti kincsként kezelendők. A HÍR gyűjteményben jellegzetesen magyar, illetve különleges regionális élelmiszeripari termékek (zöldségek, gyümölcsök, húsipari termékek, sütőipari termékek, italok, tejtermékek, édesipari, cukrászati és malomipari termékek, fűszerek és száraztészták), továbbá növény- és állatfajták szakmai-történeti leírása található.
HÍR, azaz Hagyományok-Ízek-Régiók a Dunántúlon
A HÍR program dunántúli szellemi központja Magyarpolány, a faluban élők pedig szorosan együttműködnek Városlőd és Olaszfalu lakosaival. Törökné Ringl Krisztina olaszfalui polgármester elmondta, hogy várják további önkormányzatok, településvezetők jelentkezését is. Szívesen segítenek nekik a HÍR-kincseik minősítésszerzésében, ebben a fajta jóízű hagyományőrzésben, amely további értékekkel gyarapíthatja az őseik ételeit nagyra becsülőket.
Olaszfaluban például a rendezvényeken a helyiek közösségi összetartozását erősítik a régi receptek alapján újra és újra elkészülő finomságok, s ezeket a turisták is szívesen megkóstolják.
A bakonyi sváb ízekről, a kihagyhatatlan gombócőrületről is már többször írtunk lapunkban.
