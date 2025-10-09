59 perce
Meglepetés a „Hogyan tudnék élni nélküled?” rajongóinak: ezt nem fogják elhinni! (+ videó)
Óriási sikert aratott a tavaly decemberben bemutatott „Hogyan tudnék élni nélküled?” című romantikus vígjáték, amely a Demjén Ferenc-slágerekre építve hódította meg a magyar közönséget. A film premierjétől kezdve teltházas vetítések kísérték, a mozikat ellepték a nézők, a nyári szabadtéri kertmozikban is hatalmas sikerrel játszották, és a Veszprémben rendezett MOZ.GO fesztivál nyitóestjén a tér zsúfolásig megtelt a film kedvelőivel.
A Hogyan tudnék élni nélküled? története és a zenék ereje túlmutat a mozivásznon: nemcsak a közönség lelkesedése töretlen, de a film zenei albuma is igazi mérföldkő lett, hiszen már 20 millió letöltés felett jár, és aranylemez státuszt ért el. A produkció igazi kulturális jelenséggé vált, bizonyítva, hogy a magyar film újra képes országos közönséget megmozgatni.
Nem csoda, hogy a rajongók izgatottan várják a folytatást: a rendezői ígéret szerint a második rész sem nélkülözi majd a romantikát, a humort, a drámai fordulatokat, és természetesen a Demjén-slágereket sem. Magát az élményt a közönség és a zenész is fokozta: Demjén Ferenc egy veszprémi koncerten különleges bejelentést tett, miszerint a film folytatása várhatóan 2026 januárjában vagy februárjában kerül a mozikba.
A sikert a számok is igazolják: a Hogyan tudnék élni nélküled? hazai mozikban átlépte az egymilliós nézőszámot, ami közel négy évtizede nem történt meg magyar film esetében, legutóbb az 1986-os Szerelem első vérig érte el ugyanezt. A film 41 hete szerepel a tíz legnézettebb film között, bevétele pedig 2,2 milliárd forintot meghaladó összeggel a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar filmmé vált. A teljes magyar piacon – hollywoodi produkciókkal összevetve – az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el James Cameron Avatar: A víz útja című filmje után.
Nemrég újabb jó hírrel érkeztek a fanoknak: a TV2 hamarosan bemutatja a filmet a képernyőn, amivel a mozikban megkezdett siker folytatódhat. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója szerint a bemutató közelebb hozza a hazai közönséghez a rendszerváltás óta legsikeresebb magyar filmet. Bár a pontos dátum még nem ismert, nem elképzelhetetlen, hogy az október 23-ai hosszú hétvégén már látható lesz a tévéképernyőn.
Ez azt is jelenti, hogy a mozis pályafutás lassan a végéhez közeledik, de a rajongóknak nem kell aggódniuk: reméljük, hogy a film hamarosan online is elérhetővé válik, így bárki újra átélheti a romantikus és zenés pillanatokat. A folytatás forgatása már javában zajlik, így 2026-ban a nézők újra találkozhatnak a humorral, szerelmi drámával és a Demjén-dalok varázsával.
A Hogyan tudnék élni nélküled? sikere egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a magyar film újra képes kultikus alkotássá válni, amely a közönség szívébe lopja magát, és hónapok múltán is emlékezetes marad. A TV2 premierrel pedig újabb fejezet nyílik a rajongók számára: a mozivászon varázsa most a nappalikba költözik, így mindenki átélheti az év egyik legmeghatározóbb magyar filmélményét.
