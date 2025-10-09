Meglepetés a „Hogyan tudnék élni nélküled?” rajongóinak: ezt nem fogják elhinni! (+ videó)

A Hogyan tudnék élni nélküled? története és a zenék ereje túlmutat a mozivásznon: nemcsak a közönség lelkesedése töretlen, de a film zenei albuma is igazi mérföldkő lett, hiszen már 20 millió letöltés felett jár, és aranylemez státuszt ért el. A produkció igazi kulturális jelenséggé vált, bizonyítva, hogy a magyar film újra képes országos közönséget megmozgatni.

Törőcsik Franciska és Ember Márk a Hogyan tudnék élni nélküled? főszereplői

Forrás: hogyan tudnék élni nélküled?/Facebook

Nem csoda, hogy a rajongók izgatottan várják a folytatást: a rendezői ígéret szerint a második rész sem nélkülözi majd a romantikát, a humort, a drámai fordulatokat, és természetesen a Demjén-slágereket sem. Magát az élményt a közönség és a zenész is fokozta: Demjén Ferenc egy veszprémi koncerten különleges bejelentést tett, miszerint a film folytatása várhatóan 2026 januárjában vagy februárjában kerül a mozikba.

A sikert a számok is igazolják: a Hogyan tudnék élni nélküled? hazai mozikban átlépte az egymilliós nézőszámot, ami közel négy évtizede nem történt meg magyar film esetében, legutóbb az 1986-os Szerelem első vérig érte el ugyanezt. A film 41 hete szerepel a tíz legnézettebb film között, bevétele pedig 2,2 milliárd forintot meghaladó összeggel a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar filmmé vált. A teljes magyar piacon – hollywoodi produkciókkal összevetve – az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el James Cameron Avatar: A víz útja című filmje után.