Egy nap alatt kiolvassák Az arany embert a fürediek?

A kulturális tárca tavalyi nagy sikerű KIMesélő – 24 órás felolvasás a KIM-ben (Kulturális és Innovációs Minisztérium) eseményét idén is folytatja, ezúttal a Jókai Mór-emlékévhez kapcsolódva. A Jókai200 – 24 órás felolvasási kihívás részeként több helyszínen szerveznek irodalmi programokat, köztük Balatonfüreden is – írja a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal.

A Jókai200 programsorozat részeként Balatonfüred a magyar irodalom egyik legfontosabb alakja előtt tiszteleg.

Forrás: Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

Balatonfüred is csatlakozik a Jókai200 országos kihíváshoz

A rendezvény a hivatalos Jókai200 emlékév része, melyhez számos ikonikus helyszín kapcsolódik, például Komárom, a Fiumei úti sírkert, a sváb-hegyi Jókai-kert, Sepsiszentgyörgy és az Országgyűlés Hivatala. A balatonfüredi helyszínen a központi programot stílszerűen a Jókai Emlékház adja.

A különleges esemény 2025. október 9-én, csütörtökön 9.30-kor kezdődik, amikor online meghallgatható Hankó Balázs kulturális miniszter megnyitója. A következő 24 órában a villa falai között csak Jókai-művek hangzanak el, egészen másnap délelőtt 10 óráig.

Balatonfüreden Az arany ember lesz a választott regény, amelyet a résztvevők közösen próbálnak meg kiolvasni egy nap alatt. A szervezők a könyvet helyben biztosítják, így bárki bekapcsolódhat a felolvasásba.

A vendégeket arra kérik, hozzanak magukkal egy saját készítésű sárga rózsát – bármilyen technikával –, hogy az író kedvenc virágaival díszíthessék a Jókai-kertet.

Bárki csatlakozhat a felolvasáshoz

A felolvasásra minden korosztályt várnak: a gyerekektől az idősebbekig bárki jelentkezhet, aki szeretné Jókai sorait megszólaltatni. A szervezők szerint mindenki maga döntheti el, mennyi ideig olvas – lehet akár egy perc, öt perc vagy fél óra is. A jelentkezéseket e-mailben az [email protected]

címen, illetve telefonon a +36(30)364-4085 számon fogadják. Minden résztvevő meglepetés ajándékban részesül.

Nem ez az első alkalom, hogy Balatonfüred Jókai Mór emléke előtt tiszteleg. Az előző cikkünkben részletesen bemutattuk, miként vált a város az író emlékének egyik legfontosabb őrzőjévé: a Jókai-napok, a tematikus séták és a kulturális rendezvények évek óta ápolják az életmű szellemiségét. A mostani 24 órás felolvasás ennek a hagyománynak a folytatása, amelyhez ezúttal az ország több pontjáról is csatlakoznak irodalomkedvelők.