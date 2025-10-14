október 14., kedd

Kvíz: Mennyi Ki mit tud?-sztárt ismersz fel retró fotókról? Teszteld le!

Címkék#Gálvölgyi János#játék#Veszprém#Kern András#retro#Ki mit tud#Koncz Zsuzsa#kvíz#retró#Csepregi Éva

Régi, retró hangulatú fotókat gyűjtöttünk össze. Az a közös bennük, hogy mindegyik a Magyar Televízió Ki mit tud? műsorának felvételén készült. A kérdés pedig az, felismered-e a versenyzőket, a zsűritagokat a fiatalkori kinézetük alapján. Tedd próbára tudásodat retró kvízünkben! 

Rimányi Zita

A Magyar Televízió Ki mit tud? műsorának legendás éveiben több olyan színész, énekes került be a döntőkbe, akikből aztán népszerű előadó lett, az egész ország megismerte, megszerette őket. Voltak, akik ezt úgy érték el, hogy részben pályát módosítottak. Az biztos, hogy a Hungária, Gálvölgyi János, Kern András, Szűcs Judith, Csepregi Éva és Koncz Zsuzsa neve is kellemes emlékeinket csalogatja elő, és az egykori zsűri tagjainak szavai szintén emlékezetesek. Retró kvízünkben csak fel kell ismerni őket fiatalkori kinézetük alapján.

A Ki mit tud? elődöntőjében Horvát János műsorvezető beszélgetett a veszprémi Lovassy-gimnázium kamarazenekarának egyik tagjával.
Fotó: Fortepan

Nagy magyar retró kvíz. Retró kvízkérdések, Ki mit tud?-kérdések időseknek, játék örökifjaknak. Igen, szórakoztató kérdések következnek, és akár mai fiataloknak is élvezetes lehet a kihívás.

Ki mit tud? – régen és most a retró kvízekben

A kérdés minden esetben az, ki látható a retró fotón a retró kvízben.

Tegye próbára tudását a régi Ki mit tud?-okon készült fotók alapján, de ajánlhatjuk a korábbi retró kvíz kérdéseket is. Például régi slágereket, együtteseket kell felismerni, és ebben fekete-fehér retró fotók segítenek. 

Ezek a kvízkérdések időseknek fejtörés helyett inkább nosztalgiával teli élményeket jelenthetnek. Hasonlóképp, mint az a kvíz, amelyikben Veszprém vármegyei települések címereit kell felismerni.

A Fortepan-fotók készítői, forrásai: Szalay Zoltán, Domokos József, Rádió és Televízió Újság.

1.
1. A '62-es Ki mit tud?-on szerepelt, híres színész lett.
2.
2. A '62-es Ki mit tud?-on még lányduóban énekelt.
3.
3. Fenyő Miklós csapata a '66-os Ki mit tud?-on.
4.
4. Színész a '68-as Ki mit tud?-on készült fotón, középen.
5.
5. A '72-es Ki mit tud? zsűrije. Ki ül középen?
6.
6. Ki mit tud? zsűrijének elnöke volt.
7.
7. A '72-es Ki mit tud?-on jódlizott, színész lett.
8.
8. Polbeat énekesként szerepelt a '72-es Ki mit tud?-on, rádiós lett.
9.
9. A '72-es Ki mit tud?-on kamarakórusban énekelt,
10.
10. A Ki mit tud?-on a Stereo együttessel lépett fel.
11.
11. Műsorvezetője volt Ki mit tud? műsornak is.

 

