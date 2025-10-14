Kvíz: Mennyi Ki mit tud?-sztárt ismersz fel retró fotókról? Teszteld le!

A Magyar Televízió Ki mit tud? műsorának legendás éveiben több olyan színész, énekes került be a döntőkbe, akikből aztán népszerű előadó lett, az egész ország megismerte, megszerette őket. Voltak, akik ezt úgy érték el, hogy részben pályát módosítottak. Az biztos, hogy a Hungária, Gálvölgyi János, Kern András, Szűcs Judith, Csepregi Éva és Koncz Zsuzsa neve is kellemes emlékeinket csalogatja elő, és az egykori zsűri tagjainak szavai szintén emlékezetesek. Retró kvízünkben csak fel kell ismerni őket fiatalkori kinézetük alapján.

A Ki mit tud? elődöntőjében Horvát János műsorvezető beszélgetett a veszprémi Lovassy-gimnázium kamarazenekarának egyik tagjával.

Fotó: Fortepan

Nagy magyar retró kvíz. Retró kvízkérdések, Ki mit tud?-kérdések időseknek, játék örökifjaknak. Igen, szórakoztató kérdések következnek, és akár mai fiataloknak is élvezetes lehet a kihívás.

Ki mit tud? – régen és most a retró kvízekben

A kérdés minden esetben az, ki látható a retró fotón a retró kvízben.

Tegye próbára tudását a régi Ki mit tud?-okon készült fotók alapján, de ajánlhatjuk a korábbi retró kvíz kérdéseket is. Például régi slágereket, együtteseket kell felismerni, és ebben fekete-fehér retró fotók segítenek.

Ezek a kvízkérdések időseknek fejtörés helyett inkább nosztalgiával teli élményeket jelenthetnek. Hasonlóképp, mint az a kvíz, amelyikben Veszprém vármegyei települések címereit kell felismerni.

A Fortepan-fotók készítői, forrásai: Szalay Zoltán, Domokos József, Rádió és Televízió Újság.