Kluge Kékfestő Műhely – 240 éve működő polgári vállalkozás

„Fuvallatból szőtt anyag” – így becézte az Orient, a keleti világ a vászon anyagot, amelyet Klugéék olyan mesterien festettek és mintáztak meg, hogy nevük ma nem hagyható ki az ország kulturális örökségét létrehozó családok sorából! Klugéék sikerének titka? Polgári öntudattal dolgoztak, kiemelkedő szorgalommal, ízléssel és gazdasági érzékkel állandóan fejlesztették üzemüket, még a folyó, a Tapolca és egy kisméretű , de nagy teljesítményű gőzgép beállításával a gőz erejét is a tevékenységük szolgálatába állították! Ezen felül utánozhatatlanul szép és sikeres kék színt tudtak kikeverni és festeni, s a vásznaikra nyomtatott több ezer minta is finomságról árulkodott.

Forrás: Kluge Kékfestő Műhely

Klugéék csodálatos történeteket álmodtak, magyar gyökereinkről hiszen a mintáikban a magyar népművészet motívumkincse jeleik meg! Gyökereinkről és hagyományainkról, mindarról, amitől Magyarország a magyarok otthona, amitől mi itt vagyunk itthon! (Nem véletlenül nevezte a híres magyar néptáncos, Novák Ferenc legértékesebb tárgyai egyikének egy kékfestő terítőt.) Klugéék nem csupán a megélhetésért dolgoztak, de mindenkor maradandót tettek le a közöség asztalára igazi patriótaként! (Bár Klugéék egykor a szászországi Sorauból érkeztek, de nem lakhelyüknek, de szívbéli hazájuknak tekintették Magyarországot.) Ez a patrióta hozzáállás jellemző maradt a Kluge család tagjaira a XX. században is. Elég említeni a Ludovikát végzett az első világháború után ezredesként nyugalmazott Karcsay Béla alakját, aki miután halálesetek miatt veszélybe került a Kluge család több mint másfél évszázados teljesítménye, átvette a kékfestőipar folytatását. Kovács József egykori beosztottja nyilatkozott róla: „Karcsay Béla igaz magyar ember volt. Az inasokat például állandóan figyelmeztette arra, hogy a szakmában használt német kifejezések helyett magyar kifejezéseket használjanak, mondván nem vagyunk mi németek”.

Amikor pedig megjelentek a zsidótörvények, pártfogásába vett zsidó családokat, s minél szigorúbbak lettek a zsidótörvények, annál többen keresték meg támogatásért. Minden kivagyiságtól mentes öltözéke ugyanúgy kék vászonból készült, mint az üzem valamennyi munkatársának. Mindezeken felül a Tapolcán túli kis gyár mögötti területen rózsanemesítésbe fogott, tízezer törzskönyvezett rózsája volt! (még fekete színű rózsát is nemesített) Olyan híre volt a rózsáinak, hogy Keszthelyről Festetics grófnő is eljött Pápára megnézni Karcsay Béla csodaszép virágait. A szájhagyomány szerint mindenkor kiemelkedő örömet jelentett, ha valaki kapott a Karcsay-féle rózsából, melyet a következő szellemes szlogen kíséretében nyújtott át: „Szép hölgyeknek egy szál rózsa dukál, akik kevésbé elégedettek külsejükkel, kaphatnak több szálat is!” Természetesen mindenki megelégedett a maga egy szál rózsájával…