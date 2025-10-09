Szenzáció: itt az újabb magyar Nobel-díjas!

A Svéd Akadémia bejelentése szerint Krasznahorkai László Kossuth- és József Attila-díjas író nyerte el a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat - közölte az MTI. A gyulai születésű alkotó a magyar és a világirodalom kiemelkedő alakja, akinek művei az emberi lét apokaliptikus, ugyanakkor mélyen emberi arcát tárják fel.

Krasznahorkai László kapja az irodalmi Nobel-díjat

Forrás: MTI

Krasznahorkai László leismertebb művei

Krasznahorkai legismertebb művei közé tartozik a Sátántangó, Az ellenállás melankóliája, a Háború és háború, Az urgai fogoly, valamint a Báró Wenckheim hazatér. Munkásságát korábban a Nemzetközi Man Booker-díjjal (2015) és az amerikai Nemzeti Könyvdíjjal (2019) is elismerték.