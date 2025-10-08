október 8., szerda

Koppány névnap

Történelem

Kvíz – Felismered a Veszprém vármegyei településeket címereik alapján?

Egy térdelő szent, egy fekete sasszárny, egy buzogányt tartó kar, egy fogai közt kardot szorító oroszlán is látható a Veszprém vármegyei települések címerein. Kvízünkben azt kell kitalálni, melyik jelkép melyik városhoz vagy faluhoz tartozik. Tedd próbára tudásodat!

Rimányi Zita

Településeink történetekben gazdag múlttal büszkélkedhetnek, ezek többségét máig nem feledtük el. A címerek is erről mesélnek, és már egy helyen elérhetőek a magyar címerek, pontosabban az ország településeinek címerei. Zircre, a Bakony fővárosának történelmére mi utal a címerén? Veszprémet mi jelképezi? A balatoni városok címerein mi látható a hullámok mellett? Mindjárt kiderül, de kvízünkben tippelhetsz is, csak a városok, falvak jelképeit kell felismerni.

Címerek és kvízkérdések – Melyik múltról mesélő jelképhez melyik település tartozik? Indulhat a játék?
Címerek és kvízkérdések – Melyik múltról mesélő jelképhez melyik település tartozik? Indulhat a játék?

Kvíz – A településcímerek jelképekkel mesélnek a múltról

Töltsd ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, melyik település címere látható a képen. Segít a helyes válasz megjelölésében korábbi cikkünk, amelyben néhány Veszprém vármegyei település, város és falu címerének érdekességeit összegyűjtöttük. S korábbi retrókvízeink kérdéseit is érdekesnek, izgalmasnak találhatja.

Ezek a kvízkérdések nem általános kérdések, nem is műveltségi kérdések, inkább szórakoztató kérdések, nem az alapműveltséget, az intelligencia mértékét teszik próbára, hanem a történelem, a művészet és Veszprém vármegye iránt érzett szerelem fokát.

1.
Melyik váráról híres, bakonyi falu címere ez?
2.
Fűzfa a címeren. Melyik várost jelképe?
3.
Szent Borbála és a bányászok. Melyik város címere ez?
4.
Melyik város címerében van ez a vörös oroszlán?
5.
Melyik balatoni város címere ez?
6.
Szív és virágok. Melyik várost jelképezik?
7.
Térdelő szent a címeren. Melyik várost jelképezi?
8.
Fekete sasszárny a címeren. Melyik várost jelképezi?
9.
Melyik balatoni város címere ez?
10.
Harcos a lovon. Melyik települést jelképezi?
11.
Életfa a címeren. Melyik falut jelképezi?
12.
Oszlopköteg a címeren? Melyik várost jelképe?
13.
Kerektemplom a címeren. Melyik település jelképe?

A fotók forrása a Történelemtanárok Egylete által közzétett adatbázis, amely Szakadát István munkája.

 

