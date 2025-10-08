1 órája
Kvíz – Felismered a Veszprém vármegyei településeket címereik alapján?
Egy térdelő szent, egy fekete sasszárny, egy buzogányt tartó kar, egy fogai közt kardot szorító oroszlán is látható a Veszprém vármegyei települések címerein. Kvízünkben azt kell kitalálni, melyik jelkép melyik városhoz vagy faluhoz tartozik. Tedd próbára tudásodat!
Településeink történetekben gazdag múlttal büszkélkedhetnek, ezek többségét máig nem feledtük el. A címerek is erről mesélnek, és már egy helyen elérhetőek a magyar címerek, pontosabban az ország településeinek címerei. Zircre, a Bakony fővárosának történelmére mi utal a címerén? Veszprémet mi jelképezi? A balatoni városok címerein mi látható a hullámok mellett? Mindjárt kiderül, de kvízünkben tippelhetsz is, csak a városok, falvak jelképeit kell felismerni.
Kvíz – A településcímerek jelképekkel mesélnek a múltról
Töltsd ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, melyik település címere látható a képen. Segít a helyes válasz megjelölésében korábbi cikkünk, amelyben néhány Veszprém vármegyei település, város és falu címerének érdekességeit összegyűjtöttük. S korábbi retrókvízeink kérdéseit is érdekesnek, izgalmasnak találhatja.
Ezek a kvízkérdések nem általános kérdések, nem is műveltségi kérdések, inkább szórakoztató kérdések, nem az alapműveltséget, az intelligencia mértékét teszik próbára, hanem a történelem, a művészet és Veszprém vármegye iránt érzett szerelem fokát.
A fotók forrása a Történelemtanárok Egylete által közzétett adatbázis, amely Szakadát István munkája.
