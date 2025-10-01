Itt a nagy slágerkvíz, felismered a legendás előadókat retró fotókon?

Remek énekesekkel, együttesekkel, híres dalokkal, magyar szerzeményekkel büszkélkedhetünk, a régi előadók emlékét sosem felejtjük, számaikat ma is dúdoljuk. Most a legendás slágereket előadó csapatok közül 11 régi banda fotóit gyűjtöttünk össze, hasonlóképp, mint korábbi kvízeinkben itt és itt. Felismeri az énekeseket, a zenészeket így is? Emlékszik a fiatalkori kinézetükre? A legendás dalokat, amelyek hozzájuk kötődnek, biztosan ismeri. Mert ugye tudod folytatni a szöveget, ha azt mondjuk, hogy Ha volna két életem..., Fekszem az ágyon..., Várj, míg felkel majd a nap.

Kvízünkben legendás magyar együtteseket kell felismerni a tagok fiatalkori kinézete és régi slágereik alapján. Indulhat a játék?

Forrás: Fortepan

Kvíz – Slágereket előadó együttesek régi fotókon

Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, melyik együttes látható a retrófotón és a megfejtésben egy-egy slágerrel is segítünk.

A nagy magyar retro körkép a Magyarországon régóta kedvelt retro zene világába vezet ezúttal, ezek a kvízkérdések nem általános kérdések, nem is műveltségi kérdések, inkább szórakoztató kérdések, nem az alapműveltséget, az intelligencia mértékét teszik próbára, hanem a retro zene iránt érzett szerelem fokát.

A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Hunyady József, Szalay Zoltán, Domokos József, Székely Tamás, Nagy Zoltán, Rubinstein Sándor, Péterffy István, Urbán Tamás, Gyulai Gaál Krisztián, Rádió és Televízió Újság, Glósz András, Szalay Béla.