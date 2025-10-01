Itt a nagy slágerkvíz, felismered a legendás előadókat retró fotókon?

október 1., szerda

Régi, de felejthetetlen slágereket és retró hangulatú fotókat gyűjtöttünk össze. A képeken legendás magyar együttesek híres tagjai, ismert zenészek, énekesek láthatóak, kissé meglepő módon. Ugyanis a kérdés az, felismered-e őket a fiatalkori kinézetük és ismert számaik alapján. Tedd próbára a tudásod kvízünkben! De az ugye nem kérdés, hogy szereted a Mini, a Neoton és az LGT dalait.

Rimányi Zita

Remek énekesekkel, együttesekkel, híres dalokkal, magyar szerzeményekkel büszkélkedhetünk, a régi előadók emlékét sosem felejtjük, számaikat ma is dúdoljuk. Most a legendás slágereket előadó csapatok közül 11 régi banda fotóit gyűjtöttünk össze, hasonlóképp, mint korábbi kvízeinkben itt és itt. Felismeri az énekeseket, a zenészeket így is? Emlékszik a fiatalkori kinézetükre? A legendás dalokat, amelyek hozzájuk kötődnek, biztosan ismeri. Mert ugye tudod folytatni a szöveget, ha azt mondjuk, hogy Ha volna két életem..., Fekszem az ágyon..., Várj, míg felkel majd a nap.

Kvízünkben legendás magyar együtteseket kell felismerni a tagok fiatalkori kinézete és régi slágereik alapján. Indulhat a játék?
Kvízünkben legendás magyar együtteseket kell felismerni a tagok fiatalkori kinézete és régi slágereik alapján. Indulhat a játék?
Forrás: Fortepan

Kvíz – Slágereket előadó együttesek régi fotókon

Töltsék ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, melyik együttes látható a retrófotón és a megfejtésben egy-egy slágerrel is segítünk.

A nagy magyar retro körkép a Magyarországon régóta kedvelt retro zene világába vezet ezúttal, ezek a kvízkérdések nem általános kérdések, nem is műveltségi kérdések, inkább szórakoztató kérdések, nem az alapműveltséget, az intelligencia mértékét teszik próbára, hanem a retro zene iránt érzett szerelem fokát.

A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Hunyady József, Szalay Zoltán, Domokos József, Székely Tamás, Nagy Zoltán, Rubinstein Sándor, Péterffy István, Urbán Tamás, Gyulai Gaál Krisztián, Rádió és Televízió Újság, Glósz András, Szalay Béla.

1.
1., Melyik együttes slágere a Tűzvarázsló?
2.
2. Melyik együttes slágere a Szállj fel magasra?
3.
3. Melyik együttes slágere a Petróleumlámpa?
4.
4. Melyik együttes slágere a Rejtelmek?
5.
5. Melyik együttes slágere a Ne gondold?
6.
6. Melyik együttes slágere a Csókkirály?
7.
7. Melyik együttes slágere az Álomarcú lány?
8.
8. Melyik együttes slágere a Kell a barátság?
9.
9. Melyik együttes slágere a Citromízű banán?
10.
10. Melyik együttes slágere a Santa Maria?
11.
11. Melyik együttes slágere az Iskolatáska?

 

 

