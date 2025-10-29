43 perce
Büszke a Bakony: elismerték a kedvességet is szőttesekbe álmodó művészt
A szőttesekben is magunkat kereshetjük – ez jutott először eszünkbe, amikor egy bakonyi példakép elismeréséről hallottunk. B. Dobos Teréznek ez a mondata is a bakonyiak kedvenc népi iparművészének különleges alkotási módszeréről vall. A napokban az olaszfalui kézműves a népi hagyományok őrzéséért miniszteri kitüntetésben részesült.
B. Dobos Teréz népi iparművész október 23-a alkalmából miniszteri elismerő oklevél kitüntetést vehetett át több mint négy évtizedes kimagasló szakmai munkájáért. A népi hagyományok olaszfalui őrzője az egyik kedvenc népi iparművésze a bakonyiaknak, kedvessége, munkái egyedi szépsége miatt és azért, mert a magyar népszokások szeretetét különleges módon tudja átadni.
Népi hagyományok a Bakonyban
Büszkeség Olaszfalunak! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy B. Dobos Teréz olaszfalui lakos miniszteri kitüntetésben részesült a több mint négy évtizedes kimagasló szakmai munkájáért. A kitüntetést Felkai László közigazgatási államtitkár adta át
– örömmel adott hírt az elismerésről Olaszfalu polgármestere, Törökné Ringl Krisztina és hozzátette:
Büszkék vagyunk Rád, Teri!
Teréz nemcsak a hivatásában példamutató, hanem a falu közösségi életének is aktív, önzetlen tagja: önkéntes munkájával, a népi hagyományok szeretetével és ápolásával sokat tesz Olaszfaluért. A bakonyiak büszkék rá, hogy munkájával és személyes példájával öregbíti a községe, a környék hírnevét is.
Ősi jelképvilágot használ a szőttesein az olaszfalui iparművész
Alkotás és lélekápolás
A helyi népi iparművész, B. Dobos Teréz csuhéfiguráiból, vászon- és gyapjúszőtteseiből már többször láthattak kiállítást a bakonyiak, az olaszfaluiak.
A Magyar Kultúra Lovagja címet az Olaszfaluért Kulturális Alapítvány javaslatára kapta meg korábban a népi iparművész.
Nem az a cél, hogy múzeumi textilek másolatait készítsük el, hanem az, hogy a kor elvárásainak megfelelő munkák kerüljenek le szövőkereteinkről, miközben tiszteletben tartjuk a hagyományokat
– nyilatkozta korábban lapunknak alkotói elveiről Teréz, az alkotásról és a lélekápolásról.
Tovább szövik a hagyomány szálait Zircen
Vászon- és gyapjúszőttesein megjelennek az oszlopos, a kígyóhátas, a csíkos minták is, az ősi jelképvilág. A piros és a kék szín használatával a díszítéskor a magyar népszokások elemeit, őseink hagyományait örökíti át.
Kellemes állapot az alkotás. Jó a léleknek. Lehetőséget ad arra, hogy kapcsolatba kerüljek a belső énemmel. Az önvalóm keresésére nyílik alkalmam, miközben egyedi, igényes kézimunkákat készítek otthonomba
– fogalmazott a szőttesek alkotója.
