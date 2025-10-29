Büszke a Bakony: elismerték a kedvességet is szőttesekbe álmodó művészt

B. Dobos Teréz népi iparművész október 23-a alkalmából miniszteri elismerő oklevél kitüntetést vehetett át több mint négy évtizedes kimagasló szakmai munkájáért. A népi hagyományok olaszfalui őrzője az egyik kedvenc népi iparművésze a bakonyiaknak, kedvessége, munkái egyedi szépsége miatt és azért, mert a magyar népszokások szeretetét különleges módon tudja átadni.

Népi hagyományok őrzéséért, továbbadásáért, több évtizedes kimagasló szakmai munkájáért kapott miniszteri elismerő oklevél kitüntetést B. Dobos Teréz olaszfalui népi iparművész.

Forrás: családi

Népi hagyományok a Bakonyban

Büszkeség Olaszfalunak! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy B. Dobos Teréz olaszfalui lakos miniszteri kitüntetésben részesült a több mint négy évtizedes kimagasló szakmai munkájáért. A kitüntetést Felkai László közigazgatási államtitkár adta át

– örömmel adott hírt az elismerésről Olaszfalu polgármestere, Törökné Ringl Krisztina és hozzátette:

Büszkék vagyunk Rád, Teri!

Teréz nemcsak a hivatásában példamutató, hanem a falu közösségi életének is aktív, önzetlen tagja: önkéntes munkájával, a népi hagyományok szeretetével és ápolásával sokat tesz Olaszfaluért. A bakonyiak büszkék rá, hogy munkájával és személyes példájával öregbíti a községe, a környék hírnevét is.