október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Prima Primissima díj

3 órája

Prima Primissima lehet az ország Cimbije, a fáradhatatlan kiscsőszi hagyományőrző

Címkék#Cimbi#néptánc#Kiscsősz#példakép#Prima Primissima díj

A Prima Primissima díj több mint egy elismerés – küldetése, hogy példaképeket állítson elénk, olyanokat, akik munkájukkal, hivatásukkal és emberi tartásukkal nemcsak maradandót alkotnak, hanem közösségeket építenek, értéket teremtenek. Idén a Magyar népművészet és közművelődés kategóriában a jelöltek között ott van Kovács Norbert „Cimbi”, néptáncos, koreográfus, tanár, Kiscsősz polgármestere – egy igazi motorja és szíve-lelke a magyar táncházmozgalomnak.

Veol.hu

A Prima Primissima díj jelöltje, Cimbi nyolcéves korában találkozott először a néptánccal, amikor az Ajka-Padragkút Táncegyüttes vezetője meghívta a csoportba. Ekkor kezdődött az a hivatás, amely azóta is meghatározza életét, 1992-től már ő vezette az együttest, és ezzel kezdetét vette egy több évtizedes pálya, amelynek során generációkat tanított meg a magyar tánc szeretetére.

A Prima Primissima díj jelöltje Kovács Norbert Cimbi
A Prima Primissima díj jelöltjei között megérdemelten van ott Kovács Norbert
Fotó: Haraszti Gábor/archív

Prima Primissima díj - Legjobb a legjobbak közt

A Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús táncos, valamint Megyei Prima díjas művész nemcsak a színpadon, hanem az oktatásban is kiemelkedőt alkotott: közel négyszáz gyermeket tanított a magyarpolányi művészeti iskolában, és számos fiatal tehetség pályáját egyengette Sümegen, Veszprémben és Kiscsőszön.

De Cimbi nemcsak tanár és táncos – hanem közösségépítő is. A Veszprém-Bakony Táncegyesület és a Kiscsőszi Ifjúsági és Felnőtt Táncegyesület vezetőjeként évtizedek óta dolgozik azon, hogy a néptánc ne csupán művészet, hanem közösségi élmény is legyen. Cimbi az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola elnökeként is fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a népművészet ne csak megőrzött kincs legyen, hanem újra és újra megtalálja a helyét a mindennapi életünkben.

A Prima Primissima küldetése
A Prima Primissima Alapítvány célja, hogy a magyar szellemi élet legkiválóbb képviselőit ismerje el. 2003-ban alapította Demján Sándor a Vállalkozók Országos Szövetségének támogatásával, és mára az ország egyik legrangosabb kitüntetésévé vált. Az idei évben közel 900 jelölés érkezett, és ezek közül választotta ki a kuratórium azt a 30 kiválóságot, akik közül tízen a Prima Primissima díjat, húszan pedig a Prima elismerést vehetik át december 5-én a Művészetek Palotájában. A közönségnek azonban most lehetősége van arra, hogy egyiküknek külön is kifejezze elismerését – a Prima Primissima Közönségdíj odaítélésével.

A jelöltekre december 3-án éjfélig lehet szavazni.
Forrás: www.primaprimissima.hu

Így szavazhatsz Cimbire!
A szavazás egyszerű: Küldd el Cimbi kódját (27) SMS-ben a +36-70-707-7000 telefonszámra december 3-án éjfélig! Egy telefonszámról óránként egy szavazat adható le ugyanarra a jelöltre. A szavazók között ráadásul 1 millió forintot sorsolnak ki OTP bankkártyán!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu