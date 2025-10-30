Prima Primissima lehet az ország Cimbije, a fáradhatatlan kiscsőszi hagyományőrző

A Prima Primissima díj jelöltje, Cimbi nyolcéves korában találkozott először a néptánccal, amikor az Ajka-Padragkút Táncegyüttes vezetője meghívta a csoportba. Ekkor kezdődött az a hivatás, amely azóta is meghatározza életét, 1992-től már ő vezette az együttest, és ezzel kezdetét vette egy több évtizedes pálya, amelynek során generációkat tanított meg a magyar tánc szeretetére.

A Prima Primissima díj jelöltjei között megérdemelten van ott Kovács Norbert

Fotó: Haraszti Gábor/archív

Prima Primissima díj - Legjobb a legjobbak közt

A Népművészet Ifjú Mestere, Örökös Aranysarkantyús táncos, valamint Megyei Prima díjas művész nemcsak a színpadon, hanem az oktatásban is kiemelkedőt alkotott: közel négyszáz gyermeket tanított a magyarpolányi művészeti iskolában, és számos fiatal tehetség pályáját egyengette Sümegen, Veszprémben és Kiscsőszön.

De Cimbi nemcsak tanár és táncos – hanem közösségépítő is. A Veszprém-Bakony Táncegyesület és a Kiscsőszi Ifjúsági és Felnőtt Táncegyesület vezetőjeként évtizedek óta dolgozik azon, hogy a néptánc ne csupán művészet, hanem közösségi élmény is legyen. Cimbi az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület és a Hunyor Népfőiskola elnökeként is fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a népművészet ne csak megőrzött kincs legyen, hanem újra és újra megtalálja a helyét a mindennapi életünkben.

A Prima Primissima küldetése

A Prima Primissima Alapítvány célja, hogy a magyar szellemi élet legkiválóbb képviselőit ismerje el. 2003-ban alapította Demján Sándor a Vállalkozók Országos Szövetségének támogatásával, és mára az ország egyik legrangosabb kitüntetésévé vált. Az idei évben közel 900 jelölés érkezett, és ezek közül választotta ki a kuratórium azt a 30 kiválóságot, akik közül tízen a Prima Primissima díjat, húszan pedig a Prima elismerést vehetik át december 5-én a Művészetek Palotájában. A közönségnek azonban most lehetősége van arra, hogy egyiküknek külön is kifejezze elismerését – a Prima Primissima Közönségdíj odaítélésével.

A jelöltekre december 3-án éjfélig lehet szavazni.

Forrás: www.primaprimissima.hu

Így szavazhatsz Cimbire!

A szavazás egyszerű: Küldd el Cimbi kódját (27) SMS-ben a +36-70-707-7000 telefonszámra december 3-án éjfélig! Egy telefonszámról óránként egy szavazat adható le ugyanarra a jelöltre. A szavazók között ráadásul 1 millió forintot sorsolnak ki OTP bankkártyán!