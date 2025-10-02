Retró kvíz – Ismerd fel a 9 legendás együttest a tagok fiatalkori fotói alapján!

Remek énekesekkel, együttesekkel, híres dalokkal, magyar szerzeményekkel büszkélkedhetünk, a régi előadók emlékét sosem felejtjük, számaikat ma is dúdoljuk. Most közülük 9 legendás bandáról régi fotókat gyűjtöttünk össze, hasonlóképp, mint korábbi retró kvízeinkben itt és itt. Felismered az énekeseket, a zenészeket így is? Emlékszel a fiatalkori kinézetükre? A legendás dalokat, amelyek hozzájuk kötődnek, biztosan ismered. Mert ugye folytatod a szöveget, ha azt mondjuk, hogy Petróleum lámpa..., Kívánj igazi ünnepet..., Ringasd el magad...?

Retró kvízünkben legendás magyar együtteseket kell felismerni a tagok fiatalkori kinézete alapján. Indulhat a játék?

Forrás: Fortepan

Retró kvíz – Énekesek régi fotókon

Töltsd ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, melyik együttes látható a retrófotón. A nagy magyar retró körkép a Magyarországon régóta kedvelt retró zene világába vezet ezúttal, ezek a kvízkérdések nem általános kérdések, nem is műveltségi kérdések, inkább szórakoztató kérdések, nem az alapműveltséget, az intelligencia mértékét teszik próbára, hanem a retró zene iránt érzett szerelem fokát.

A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Hunyady József, Szalay Zoltán, Domokos József, Székely Tamás, Nagy Zoltán, Rubinstein Sándor, Péterffy István, Urbán Tamás, Gyulai Gaál Krisztián, Rádió és Televízió Újság, Glósz András.