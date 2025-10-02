2 órája
Retró kvíz – Ismerd fel a 9 legendás együttest a tagok fiatalkori fotói alapján!
Régi, retró hangulatú fotókat gyűjtöttünk össze. Az a közös bennük, hogy mindegyiken legendás magyar együttes híres tagjai láthatóak. A kérdés pedig az, felismered-e őket a fiatalkori kinézetük alapján. Tedd próbára tudásodat retró kvízünkben! De az ugye nem kérdés, hogy szereted az Omega, a V'Moto-Rock és Presserék slágereit?
Remek énekesekkel, együttesekkel, híres dalokkal, magyar szerzeményekkel büszkélkedhetünk, a régi előadók emlékét sosem felejtjük, számaikat ma is dúdoljuk. Most közülük 9 legendás bandáról régi fotókat gyűjtöttünk össze, hasonlóképp, mint korábbi retró kvízeinkben itt és itt. Felismered az énekeseket, a zenészeket így is? Emlékszel a fiatalkori kinézetükre? A legendás dalokat, amelyek hozzájuk kötődnek, biztosan ismered. Mert ugye folytatod a szöveget, ha azt mondjuk, hogy Petróleum lámpa..., Kívánj igazi ünnepet..., Ringasd el magad...?
Retró kvíz – Énekesek régi fotókon
Töltsd ki kvízünket! A kérdés minden esetben az, melyik együttes látható a retrófotón. A nagy magyar retró körkép a Magyarországon régóta kedvelt retró zene világába vezet ezúttal, ezek a kvízkérdések nem általános kérdések, nem is műveltségi kérdések, inkább szórakoztató kérdések, nem az alapműveltséget, az intelligencia mértékét teszik próbára, hanem a retró zene iránt érzett szerelem fokát.
A Fortepan fotók forrásai, adományozói: Hunyady József, Szalay Zoltán, Domokos József, Székely Tamás, Nagy Zoltán, Rubinstein Sándor, Péterffy István, Urbán Tamás, Gyulai Gaál Krisztián, Rádió és Televízió Újság, Glósz András.
