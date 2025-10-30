3 órája
Egy srác gondolt egyet, és roncsautóból templomot csinált (+ fotók, videó)
A művészet a mindennapi életünk része, a mindennapjainkat körbeöleli: gondoljunk csak a reggeli kávénk csomagolására, a kedvenc bögrénkre vagy az életünk részét képező épületekre, például a templomokra.
Templomban már valószínűleg mindenki járt; az ott tartózkodás oka mindenkinek magánügye. Viszont mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a templomi meghitt hangulatot egy kisebb térben is átélhetjük? Például mi történik, ha egy roncsautót és a templomi pompát keverik? Hát, ez:
Roncsautóból templom
A @glasscowboyy néven futó művész valami elképzelhetetlen csodát alkotott. Egy rozsdás gépjárművázba ólomüveg ablakokat épített, és ezzel a tárgy valahogy túlvilágivá vált.
A készítés folyamata sem volt utolsó, a precíz munka hihetetlen szakértelmet és türelmet igényelt. Az alábbi videóban látható:
Ahogy a posztban fogalmazott az alkotó:
Az elsők a tűz hamvaiból újjáéledt autók közül. Ez nem restaurálás, hanem feltámadás.
Sokan szokták mondani, hogy nekik a saját autójuk "szent" – szóval valahogy így értik. Gondoljunk bele, milyen jó lenne, ha a Veszprémben elhagyott roncsokkal is hasonlóképp tennének.
Elhagyott BMW a veszprémi parkolóban
A veszprémi Török Ignác utcai parkolóban egy BMW áll hosszabb ideje. A rendszámtáblával rendelkező járműről fokozatosan eltűnnek különféle alkatrészek.
Így pusztul és „fogy el" az elhagyott BMW a veszprémi parkolóban (galéria)