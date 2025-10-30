Egy srác gondolt egyet, és roncsautóból templomot csinált (+ fotók, videó)

Templomban már valószínűleg mindenki járt; az ott tartózkodás oka mindenkinek magánügye. Viszont mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a templomi meghitt hangulatot egy kisebb térben is átélhetjük? Például mi történik, ha egy roncsautót és a templomi pompát keverik? Hát, ez:

Amikor a roncsautó találkozik a templomi pompával.

Forrás: Instagram/@glasscowboyy

Roncsautóból templom

A @glasscowboyy néven futó művész valami elképzelhetetlen csodát alkotott. Egy rozsdás gépjárművázba ólomüveg ablakokat épített, és ezzel a tárgy valahogy túlvilágivá vált.

Egy csoda áll a garázsban.

Forrás: Instagram/@glasscowboyy

A készítés folyamata sem volt utolsó, a precíz munka hihetetlen szakértelmet és türelmet igényelt. Az alábbi videóban látható:

Ahogy a posztban fogalmazott az alkotó:

Az elsők a tűz hamvaiból újjáéledt autók közül. Ez nem restaurálás, hanem feltámadás.

Sokan szokták mondani, hogy nekik a saját autójuk "szent" – szóval valahogy így értik. Gondoljunk bele, milyen jó lenne, ha a Veszprémben elhagyott roncsokkal is hasonlóképp tennének.

