A hit ereje

1 órája

Egy srác gondolt egyet, és roncsautóból templomot csinált (+ fotók, videó)

Címkék#roncsautó#átalakulás#templom

A művészet a mindennapi életünk része, a mindennapjainkat körbeöleli: gondoljunk csak a reggeli kávénk csomagolására, a kedvenc bögrénkre vagy az életünk részét képező épületekre, például a templomokra.

Farkas Réka

Templomban már valószínűleg mindenki járt; az ott tartózkodás oka mindenkinek magánügye. Viszont mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a templomi meghitt hangulatot egy kisebb térben is átélhetjük? Például mi történik, ha egy roncsautót és a templomi pompát keverik? Hát, ez:

Amikor a roncsautó találkozik a templomi pompával.
Amikor a roncsautó találkozik a templomi pompával.
Forrás: Instagram/@glasscowboyy

Roncsautóból templom

A @glasscowboyy néven futó művész valami elképzelhetetlen csodát alkotott. Egy rozsdás gépjárművázba ólomüveg ablakokat épített, és ezzel a tárgy valahogy túlvilágivá vált. 

Egy csoda áll a garázsban.
Forrás:  Instagram/@glasscowboyy

A készítés folyamata sem volt utolsó, a precíz munka hihetetlen szakértelmet és türelmet igényelt. Az alábbi videóban látható:

Ahogy a posztban fogalmazott az alkotó:

Az elsők a tűz hamvaiból újjáéledt autók közül. Ez nem restaurálás, hanem feltámadás.

Sokan szokták mondani, hogy nekik a saját autójuk "szent" – szóval valahogy így értik. Gondoljunk bele, milyen jó lenne, ha a Veszprémben elhagyott roncsokkal is hasonlóképp tennének.

Elhagyott BMW a veszprémi parkolóban

A veszprémi Török Ignác utcai parkolóban egy BMW áll hosszabb ideje. A rendszámtáblával rendelkező járműről fokozatosan eltűnnek különféle alkatrészek.

 

