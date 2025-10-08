2 órája
Településcímerek nyomában: erről mesél a Bakony vörös oroszlánja és a Balaton hullámai
Miért egy középkori oszlopköteg keresztmetszete jelképezi Zircet, mi köze Várpalotának egy fekete sasszárnyhoz? – ez is kiderül a települések címereiből. Sok településcímer látható most egy helyen, így könnyű kikeresni azt, amelyik érdekel bennünket. Mi több Veszprém vármegyeit néztünk meg. Különösen szépek, régi történetekről mesélnek.
A Történelemtanárok Egylete adott hírt arról nemrégiben, hogy már egy helyen elérhetőek a magyar címerek, pontosabban az ország településeinek címerei. Sok településcímer térképen ábrázolva, kereshetően, listázhatóan. Nagyszerű lehetőség a címerek tanításakor, a helytörténetnél és a jelenismeretnél is. Az adatbázis Szakadát István munkája.
Sokféle településcímer, jellegzetes motívumok
Zirc várossá avatása után tervezték meg a bakonyi kisváros címerét. A helytörténészek azt javasolták, hogy legyen pajzs alakú, az alapító Árpád-házi király emlékére, legyen rajta pillérköteg a ciszterciek miatt. Szerepelt a javaslatok között az is, hogy jelezze a címer, hogy a környék jó makkolóterület, jelentős a bányászat a környéken, és a téesz miatt búzakalász is kerülhetett volna rá.
A ciszterciek egykori templomának régi pillérkötege ma is az apátság és a 82-es főút mellett áll, Szent Imre szobra került rá.
Magyarország településeinek címerei
Néhány Veszprém vármegyei település címerének érdekessége.
- Balatonfüred címerében balatoni hullámok, az első dunántúli kőszínházat jelképező épület és a hajózás, a borászat, a gyógyvizek szimbóluma is látható.
- Bakonybél címerében a helyieknek egykor munkát adó, bevételt biztosító faművesség eszközei jelennek meg.
- Várpalota címerét nyitott korona és fekete fél sasszárny is díszíti.
- Pápa címerén egy térdelő szent látható, Szent István vértanú. Feje körül a megkövezésére utal a három kő.
- Balatonfűzfő címerén a fűzfa a település nevére utal, a három aranycsillag a parti föveny csillogását illusztrálja.
- Csesznek címerének főmotívuma a vár, stilizált formában. Felette egy páncélos ezüstkar gerezdes gömbfejű ezüstbuzogányt tart.
- Ajka címerén Szent Borbála, a bányászat védőszentje látható.
- Tapolca címerén megjelenik egy vörös pajzson egy ezüsttornyos bástya. Benne jobbra forduló vörös oroszlán, szájában aranymarkolatú fekete kard.
- Sümeg címerén ezüst pajzsban piros szívből kiágazó három szál négyszirmú virág látható. A pajzs fölött sisak van.
- Olaszfalu címerén kitüntetett helyen egy fa elvont, jelképszerű ábrázolása látható, ez az életfa az erdőkultúra kifejezője is. A nagy pajzs kékje a német ajkú lakosság népművészetének domináns színe, egyben az égbolté is.
Keressék meg lakhelyük, születési helyük címerét! Ismerősek? Tudnak keletkezésükről, jelképeikről érdekes történeteket? Írják meg szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail-címre!
A heraldika vagy címertan a címerekkel foglalkozó történeti segédtudomány. Elnevezését a heroldokról kapta, akik a címerek első középkori szakértői voltak. Két részre oszlik: címerelméletre és címerművészetre. A címerek sokszor jelképek révén mesélnek egy-egy településről, segíthetik a történelemtanulást, a közösségépítést, az identitáserősítést.
