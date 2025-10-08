Településcímerek nyomában: erről mesél a Bakony vörös oroszlánja és a Balaton hullámai

A Történelemtanárok Egylete adott hírt arról nemrégiben, hogy már egy helyen elérhetőek a magyar címerek, pontosabban az ország településeinek címerei. Sok településcímer térképen ábrázolva, kereshetően, listázhatóan. Nagyszerű lehetőség a címerek tanításakor, a helytörténetnél és a jelenismeretnél is. Az adatbázis Szakadát István munkája.

Sokféle településcímer, jellegzetes motívumok láthatók összegyűjtve. Nézegesse a felületet, keresgéljen szépségeket, érdekességeket!

Forrás: TTE, Szakadát István

Zirc várossá avatása után tervezték meg a bakonyi kisváros címerét. A helytörténészek azt javasolták, hogy legyen pajzs alakú, az alapító Árpád-házi király emlékére, legyen rajta pillérköteg a ciszterciek miatt. Szerepelt a javaslatok között az is, hogy jelezze a címer, hogy a környék jó makkolóterület, jelentős a bányászat a környéken, és a téesz miatt búzakalász is kerülhetett volna rá.

A ciszterciek egykori templomának régi pillérkötege ma is az apátság és a 82-es főút mellett áll, Szent Imre szobra került rá.

Zirc címerén is látható, és a ciszterciek egykori templomának régi pillérkötege ma is az apátság és a 82-es főút mellett áll, Szent Imre szobra kerül rá.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Magyarország településeinek címerei

Néhány Veszprém vármegyei település címerének érdekessége.

Balatonfüred címerében balatoni hullámok, az első dunántúli kőszínházat jelképező épület és a hajózás, a borászat, a gyógyvizek szimbóluma is látható.

Bakonybél címerében a helyieknek egykor munkát adó, bevételt biztosító faművesség eszközei jelennek meg.

Várpalota címerét nyitott korona és fekete fél sasszárny is díszíti.

Pápa címerén egy térdelő szent látható, Szent István vértanú. Feje körül a megkövezésére utal a három kő.

Balatonfűzfő címerén a fűzfa a település nevére utal, a három aranycsillag a parti föveny csillogását illusztrálja.

Csesznek címerének főmotívuma a vár, stilizált formában. Felette egy páncélos ezüstkar gerezdes gömbfejű ezüstbuzogányt tart.

Ajka címerén Szent Borbála, a bányászat védőszentje látható.

Tapolca címerén megjelenik egy vörös pajzson egy ezüsttornyos bástya. Benne jobbra forduló vörös oroszlán, szájában aranymarkolatú fekete kard.

Sümeg címerén ezüst pajzsban piros szívből kiágazó három szál négyszirmú virág látható. A pajzs fölött sisak van.

Olaszfalu címerén kitüntetett helyen egy fa elvont, jelképszerű ábrázolása látható, ez az életfa az erdőkultúra kifejezője is. A nagy pajzs kékje a német ajkú lakosság népművészetének domináns színe, egyben az égbolté is.

Keressék meg lakhelyük, születési helyük címerét! Ismerősek? Tudnak keletkezésükről, jelképeikről érdekes történeteket? Írják meg szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail-címre!