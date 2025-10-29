Virágh András orgonaművész: A jó zene fölemel, a rossz lehúz

– Tanulmányait a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumban kezdte. Fontos állomás, de eddig is el kellett valahogy jutnia. Mesélne erről egy kicsit?

– Szerencsém van, mert zenészcsaládba születtem. Apai ágon én vagyok a negyedik- ötödik orgonista. Édesapám, Virág Endre orgonaművész-karnagy, az ő édesapja és a dédapám is kántortanítók, orgonisták, karvezetők voltak. Tizenhárom éves koromban ébredtem rá, hogy orgonista szeretnék lenni. Mikor előhozakodtam ezzel a szüleimnek, azzal próbáltak lebeszélni, hogy egy igen nehéz szakmáról van szó. Édesanyám maga is professzionális muzsikus volt, a Zeneakadémiára járt orgonaszakra, utána karvezetésre – vagyis jól tudták, hogy miről beszélnek. Elvéve édesapám egyik kottáját, megtanultam a darabot az akkori szintemen. Amikor „előadtam a tudományomat", rájöttek, hogy ezt már nem lehet tiltani. Rendszeresen gyakoroltam, s fel is vettek a konzervatóriumba, majd a Zeneakadémián kaptam meg az orgonaművészi diplomát. Lényegében burokban éltem körülbelül huszonhárom-huszonnégy éves koromig, az orgonálás teljes mértékben kitöltötte az életemet. Igazából ez most is így van, csak, amikor felnőtt lesz az ember, azért az a burok fölszakad. Sok minden mással is kell foglalkozni, de az állandó gyakorlás és a szakma szeretete, bűvölete megmaradt. Igazából a mai napig ez tartja bennem a lelket.

Virágh András Liszt-díjas orgonaművész

– Laikus szemmel nézve az orgona egy „szigorú úr", aki elvárja, hogy az orgonista minden porcikájával őt szolgálja. Dolgoznak az alsó és felső végtagok, közben pedig a kottát is figyelni kell... Feltétlen alázatot követel, vagy esetleg "játszani" is lehet rajta?

– Nos, azt gondolom, hogy az orgona mint hangszer használata megtanulható. Más hangszerekhez képest látványos különbség, hogy mindkét kéz és láb dolgozik. Az orgonista egy nagy rendszert irányít. Indirekt módon kell előállítania a zenét, ami egy komplikált dolog. Hasonlóan a más hangszereken való játékhoz, bizonyos fokig ez is sportteljesítmény. Ahogy az atlétáknál az edzés kihagyása, úgy az orgonistáknál a folyamatos gyakorlás abbahagyása következményekkel jár. Liszt Ferenc azt mondta: „Ha egy napig nem gyakorlok, azt én érzem. Ha egy hétig nem gyakorlok, akkor azt már a közönség is megérzi." Ugyanúgy, mint minden más hangszer, az orgona is egész embert kíván, annak összes idegsejtjével és szellemi erejével – ha valaki valóban jó eredményt akar elérni. A felszabadult játék már egy következő lépés. Említette a kottát. Igen, általában az orgonisták kottából játszanak. Édesapám találmánya volt, hogy mindenkinél megpróbálta a kívülről való játékot. Van, akinél ez bejön, valakinél nem. Én az összes megtanult darabomat kotta nélkül játszottam – most is így van. Amikor kiállok egy szólókoncertre, akkor azt kívülről, kotta nélkül játszom végig. Tény, hogy ez nagyobb szabadságot jelent, de ez egy kontrollált szabadság, szárnyalás. Amikor azonban az agyban és a kézben ott van a matéria, akkor adódnak olyan nagy pillanatok, amikor tényleg csak játszik a művész.