– A vezetőség nyári érkezésünkkor azt a célt fogalmazta meg velünk szemben, hogy stabil NB III.-as csapatot építsünk, még egyszer ne fordulhasson az elő, mint tavaly, hogy megérinti a klubot a kiesés szele – emlékezett vissza a kezdetekre a pápai tréner, Weitner Ádám, akinek munkáját Lazar Stanisic és Pánczél Roland segítette.



– Nem volt könnyű dolgunk, hiszen meglehetősen nagy volt a játékosmozgás, helyükre igyekeztünk olyan játékosokat találni Pápa vonzáskörzetében, akik illettek az általunk elképzeltekbe. Az alapozást komolyan vettük, kemény edzéseket tartottunk a játékosoknak, nem volt zökkenőmentes az első pár forduló, akkor is azt mondtam, hogy a befektetett munka meg fog térülni, az idény közepétől így is lett.



A pápai vezetőedző elmondta azt is, hogy az egyik legfontosabb feladata a védekezés stabilizálása volt, hiszen a korábbi szezonban sok gólt kapott a Perutz. Ez sikerült, mutatja ezt az is, hogy tíz meccsen érintetlen maradt a hálójuk.



– Egy edző sose legyen elégedett, mindig legyen előtte kihívás, de úgy gondolom, a lelkiismeretünk tiszta lehet – folytatta a pápai edző.

– A játékosokba is ezt szoktam sulykolni, hogy van olyan, hogy az ember nem fog ki jó napot, nem mennek be a helyzetek, egyéni hibákból gólt kapunk, de ha úgy jönnek le a pályáról, hogy mindent megtettek, és bele tudnak nézni a tükörbe, akkor nem tudom elmarasztalni őket. Sajnos kevés olyan mérkőzésünk volt, ahol a teljes keretre számíthattam, sok volt a sérült, beteg, de ezt is, ahogy sok minden mást is, csapatként sikerült megoldanunk.



A pápai együttes 53 sárga és nyolc piros lapot „gyűjtött” a lejátszott húsz bajnoki során, Weitner edző szerint a számok túlzóak.

– Nem tisztem a játékvezetők munkáját minősíteni, de volt jó pár olyan ítélet az év során, amely finoman szólva is véleményes, túlzottan szigorú volt, igaz, voltak fegyelmezetlenségek, reklamálások, amiket az ősz második felére rendbe tudtunk tenni.

Októberben és novemberben nagyon ment a szekér a sárga-kék mezes csapatnak; a Mosonmagyaróvár elleni vereséget leszámítva tíz mérkőzésen nem kaptak ki, ami értelemszerűen a helyezésben is látható volt.



– Amikor a hátsó felében voltunk a mezőnynek, többen pánikoltak, de én bíztam a fiúkban és az elvégzett munkában, így is lett, hiszen az utolsó tíz meccsünkön 19 pontot szereztünk. Amikor ennyi helyről jönnek játékosok, és mondjuk, sérülés miatt nincsenek meccsben, kell idő, amíg visszanyerik az önbizalmukat és formájukat. Úgy láttam, kevés olyan meccs volt, ahol nem mi domináltunk, igaz, ez nem mindig párosult ponttal, pontokkal.



A bajnokság február 13-án folytatódik, így a labdarúgók nem pihenhetnek sokat.



– Január 3-án kezdjük a munkát, a felkészülés rövid, de annál intenzívebb lesz. Örülnék, ha a keret egyben maradna, hiszen fontos a folytonosság, meglátjuk, ki megy és ki marad, esetleg kiket tudunk igazolni. Öt elő- készületi mérkőzésünk lesz, és bízom benne, hogy a tavasz is sikerektől lesz hangos, mi mindent meg fogunk tenni ezért.