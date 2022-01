A Veszprém megyei pilóták körében évek óta nagy népszerűségnek örvendenek a dél-dunántúli futamok, és a Dunántúli Szlalomkupa-bajnokságnak is részét képezi minden évben egy-két futam. Versenyzőink most úgy érkeztek a pécsi bajnokavatóra, hogy már az elmúlt három futamon elért eredményeik alapján biztos volt a dobogós helyezésük, így ennek a futamnak nem volt akkora tétje, így többen csak a remek társaság, a pálya kivételesen jó nyomvonala és minősége miatt mentek el egy utolsót csapatni.

Közel százharminc versenyző nevezett a december 12-én megrendezett Sopia-Net Szlalomverseny a Kgép-­kupáért hegyi versenyre, ami ezúttal a legendás raliversenyzőről elnevezett Ranga László úton lett kijelölve. A kanyargós szerpentinen, a Szentkút–Remete rét közötti szakaszon mérették meg magukat a pilóták egy lassítókkal tűzdelt felfutó verseny formájában. A ködös időjárás és a reggeli fagyos, nyálkás út nagy kihívás elé állította a résztvevőket. A nap folyamán azonban elkezdett felszáradni a pálya, így egyre gyorsabb verseny alakult ki a dobogós helyezésekért.

Az abszolút értékelés sorrendje: 1. Jordán Péter, 2. Nagy Richárd (Veszprém), 3. Novák Tamás.

A kategóriák legjobbjai, I. kategória: 1. Antal Gábor. II. kategória: 1. Novák Tamás, 2. Till István, 3. Papp Zoltán. III. kategória: 1. Megyes Zoltán, 2. Kriván Dávid, 3. Várnagy Dávid. IV. kategória: 1. Váry Kovács Gergő (Ajka), 2. Járay Zsolt, 3. Radványi Dávid. V. kategória: 1. Jordán Péter, 2. Nagy Richárd (Veszprém), 3. Kiss Ferenc. VI. kategória: 1. Kovács Tamás, 2. ­Cseverni Kornél. VII. kategória: 1. ­Dicső Dominik, 2. Berecz Olivér, 3. Resál Martin. VIII. kategória: 1. Lábady Balázs, 2. Mogyorósi Zoltán, 3. Kovács J. Öcsike. IX. kategória: 1. Juhász Judit Lilla, 2. Modrovics Mónika, 3. Gerhardt Dorottya. X. kategória: 1. Ranga Péter, 2. Zsebe Gábor, 3. Lajtai Zsolt.



Váry Kovács Gergő hasít az „ezüstnyíllal”, az MX 5-ös Mazdával

Mulicz László, a veszprémi SR Sportegyesület pilótája így foglalta össze az eseményeket: – Év végén már csak egy jót akartam autózni, mivel a bajnokság kategóriagyőzelme már fixen a zsebemben volt. A Pécsi Szlalom Team jóvoltából ezt most meg is tehettük, hiszen ilyen jellegű hegyi felfutásos szlalomverseny még nem volt, így ez egyben kuriózumnak számított. Szépszámú és erős mezőnyben mérettük most meg magunkat, igaz, nem az eredmény volt a cél. A versenyre nem a meg szokott versenyautómmal érkeztem, hiszen csak egy jót akartam autózni, ami sikerült is: a kategória negyedik és abszolút hetedik helyét sikerült megcsíp­nem, egy ismeretlen pályán egy szinte ismeretlen autóval.

Ezzel a futammal zárult a négyfordulós bajnokság, melyen a Veszprém megyei versenyzők derekasan helytálltak. Mulicz László az I. kategória első helyén, míg Pathy Dániel sok versenyt kihagyva a negyedik helyen, Kurdi Lajos Ádám a II. kategória hatodik helyén, Szollár Norbert a III. kategória első helyén, Váry Kovács Gergő a IV. kategória első helyén, Hodoscsek Zoltán az V. kategória hetedik helyén, míg Kandikó Ákos a VI. kategória negyedik helyén végzett a fordulók során szerzett pontjaik alapján.

Az év végi abszolút értékelésben a tapolcai Szollár Norbert állhat a dobogó legmagasabb fokára, őt az ajkai Váry Kovács Gergő követi, a harmadik helyre pedig Till István kormányozta fel magát.