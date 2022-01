Szent Benedek RA–VESC 3:0 (-16, -7, -24)

Balatonfüred, 117 néző. V: Szabó P., Adler L. SZBRA: Koprivica 12, Bleicher 4, Savovic 5, Stijepic 11, Kiss 11, Jimerson 2. Csere: Baksa, Fáth (liberók), Vacsi 4, Dimitric 1, Lekic 3, Szerényi, Lovász, Iosia. Edző: Dejan Desnica. CoreComm-VESC: Huck, Sherwin 8, Miklós 4, Molnár-Pintér 2, Hajós 13, Bozsó. Csere: Tóth (liberó), Monteiro, Pós. Edző: Szokolikné Kalmár Judit.

Jól kezdett a hazai csapat, gyorsan meglépett a veszprémiek elő, egyre növelve a különbséget. A két számjegyű hátrányt alig tudták ledolgozni a vendégek, behúzta az első szettet az SZBRA (25:16).

A térfélcsere után nem volt kérdés, hogy tovább menetelnek a Balaton-partiak, negyed óra alatt lezavarták a második etapot. Bleicher két ásznyitása után vonulhattak pihenőre (25:7).

Az utolsó szett meglepetést hozott. A VESC felbátorodott, a féltávnál már 16:14-re vezetett, Dejan Desnica kétszer is cserélni kényszerült. A vendéglátóknak 21:21-nél sikerült csak utolérni a Veszprémet, Hajós játszmalabdájával még a szettrablás is benne volt a VESC játékában, de a meccs végén a Balatonfüred örülhetett a pontoknak (26:24).

A CoreComm-VESC nagyot küzdött, emelt fővel hagyhatta el a pályát. A SZBRA kettős győzelemmel, 6:0-ás összesítéssel jutott tovább a Magyar Kupában. A sorozatot az UTE csapata ellen folytatja az együttes, a mérkőzést december 13-án, 17 órakor rendezik Balatonfüreden. A visszavágó december 17-én lesz a fővárosban.

Dejan Desnica: - Gratulálok a játékosaimnak a továbbjutáshoz. A veszprémiek megmutatták, hogy egyetlen mérkőzésen sem szabad, hogy csökkenjen a figyelmünk, a harmadik szettben nagyon megnehezítették a dolgunkat. Még nincs vége az ősznek, jön az UTE elleni negyeddöntő, ahol tovább szeretnénk jutni, hogy a bajnokság után a kupában is szép őszt zárjunk.

Szokolikné Kalmár Judit: - Kicsit megilletődötten kezdtek a lányok, de azért támadásban tudtunk jó megoldásokat választani. A második szettben a nyitásfogadásunk bizonytalanná vált, és ez a támadásra is rányomta a bélyegét. A harmadik szettben ki tudtuk azt használni, hogy cserejátékosok is pályára kerültek, és a nyitásfogadásunk is kiegyensúlyozottabb lett. Támadó volt a játékunk és az ellenfél elbizonytalanodott olyannyira, hogy vissza kellett cserélnie a kezdő játékosokat. Kicsin múlott a szettrablás, de így is elégedettek vagyunk a harmadik szettben látottakkal.