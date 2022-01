Az előző szezonban története legjobb eredményét (5. hely) elérő FC Ajka idén beragadt a rajtnál, ez annak is köszönhető, hogy nyáron alaposan átalakult a csapat játékoskerete. A korábbi meghatározó emberek közül öten-hatan távoztak, a változásokat nem volt könnyű kezelni, egészen a hatodik fordulóig nyeretlen volt Kis Károly legénysége. Mikor úgy tűnt, kezd magára találni az együttes (amely a rossz kezdés után az ETO FC Győrt, a Békéscsabát, és a III. Ker. TVE gárdáját is legyőzte) mindig jött egy bukkanó, gyenge forma, szerencsétlenül sikerült mérkőzés. Így összességében erősen hullámzó volt az ajkai ősz, leginkább azt bánhatják a Vasas elleni hazai döntetlennel évet záró Veszprém megyeiek, hogy több „megnyert” meccset is kiadtak a kezükből.



– Megéreztük a távozó játékosok hiányát, az újaknak mindig időre van szükségük ahhoz, hogy felvegyék a ritmust, beépüljenek egy együttesbe – tekintett vissza az idény elejére Heffler Tibor, az FC Ajka csapatkapitánya.



– Úgy gondolom, hogy az ősz folyamán folyamatosan javult a játékunk. Egyre több helyzetet tudtunk kidolgozni, igaz, ezek kihasználásában nem jeleskedtünk, ebben van még hová fejlődni – folytatta a korábbi válogatott futballista, aki szerint felfelé ívelt az együttes formája, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy elégedettek lennének. Tisztában vannak vele, hogy mind játékban, mind a helyzetkihasználást tekintve nagyot kell még előrelépniük, sokat tanulniuk.



Ebben az előrelépésben nem segített, hogy a kezdőcsapat nagyon sokat változott az elmúlt hónapokban, sérülések, betegségek, eltiltások, formahanyatlások nehezítették a munkát.



Ahogy említettük, több találkozót is fájlalhatnak az ajkaiak: például nyerő helyzetből kaptak ki otthon a Soroksártól, és ikszeltek a Csákvárral. Előbbi meccsen az utolsó percben kapott gólt a Veszprém megyei alakulat, utóbbin emberhátrányban egyenlítettek a vendégek.



– Abban látom a problémát, hogy vannak olyan periódusok egy-egy meccsen, amikor valami oknál fogva nem tudunk magas szinten teljesíteni. Hektikus a játékunk, nincs meg benne a kellő stabilitás. Fizikailag nincs gondunk, ez leginkább mentális kérdés. Kellő koncentrációval, akarattal és motivációval kiküszöbölhetjük ezeket a rossz időszakokat, és megindulhatunk felfelé.



A komoly NB I.-es múlttal rendelkező Heffler Tibor utalt rá, hogy a másodosztály mezőnye rendkívül kiegyenlített. Megvan a lehetőség az előrelépésre, ugyanakkor hátrafelé is figyelni kell.



– Én bízom benne, hogy elég lesz csak saját magunkkal foglalkozni, és a szereplésünk megfelelően alakul. Ha képesek vagyunk közel azt a szintet hozni, mint tavaly, akkor jó lesz, mert jónak kell lennie – jelentette ki a kiváló hátvéd, aki hangsúlyozta: remek társaság a jelenlegi Ajka (is), szerinte nincsenek a játékukban végzetes hibák, olyanok, amiket ne lehetne kijavítani.



A javításra, gyakorlásra nem lesz sok ideje az NB II.-es mezőnynek, hiszen a pontvadászat január utolsó hétvégéjén már folytatódik is. Az ajkaiak rövid pihenőt követően egyéni feladatokat kapnak, majd január 4-én kezdik a téli felkészülést. A 2022-es esztendőt a Siófok otthonában indítja Kis Károly alakulata.