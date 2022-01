A feltörekvő együttes az idei bajnokságban az első négy közé jutást tűzte ki célul a nyolcból. Eddigi mérlege alap­ján ez reális célnak tűnik.



– Egy éremszerzés nagy öröm lenne számunkra, a bajnoki cím meg egyenesen hab a tortán – kezdte a beszélgetést Komáromi-Sólyom Csilla, a csapat vezetője.



Az előző idényben a női röplabda Extraligában a hatodik helyen végeztek. A szezon befejezése után több feladattal is meg kellett birkózniuk. Új edzőre és magasabb szintű játékoskeretre volt szükségük. A kapitány a szerb bajnokságot nyert Dejan Desznicsa lett, aki jól mozog a fiatalok között, és nem mellesleg a 2017–2018-as szezonban az év edzőjének választották. Ennek megfelelően a játékoskeret is szintet lépett. Majdnem minden poszton erősítettek, de a feladóposzton volt a legjelentősebb a változás Bleicher Réka és a korábbi U21-es USA-válogatott No­rene Iosia személyében.



Ütőként Kiss Gréta és a szerb Natasa Savovics szerepel az együttesben. Szintén ütőposztra Milka Stijepic érkezett. Centerként Vacsi Evelin és Szerényi Gréta játszik, mellettük pedig a tavalyi román bajnokság legjobb blokkoló- és nyitójátékosa, Milena Koprivica.



Center­pozícióba egy 193 centiméter magas amerikai légióst igazolt a füredi klub, a kivételes adottságú Tia Jimersont, akinek ez az első profi szezonja. Vannak több éve stabil játékosok, mint Fáth Kinga, aki ötödik éve tag, már Balatonfüred az otthona, valamint két kiskorú játékos erősíti a gárdát, Baksa Panna és a már magyar állampolgár Dimitrics Miona. Ők még a Szent Benedek iskolapadját koptatják, és nagyon jól be­illeszkedtek a profi szemléletű közegbe.



Fiatal együttesről lévén szó, ahhoz, hogy nemzetközi színvonalú mérkőzéseket tudjanak lebonyolítani, fejlődni kellett a szakmai stáb vonalán.



Ebben az évben csatlakozott a csapathoz erőnléti edzőként Makra Zoltán. Munkájának köszönhetően eddig komoly sérülés nélkül megúszták a felkészülési és bajnoki szezont. Csilla elmondta, a magasabb osztály magasabb szintű felkészülést is igényel mind a prevenció, mind a rehabilitáció terén. Ezeknek az eszközöknek folyamatosan rendelkezésre kell állniuk. Az akadémia nagy hangsúlyt helyez arra, hogy helyi egészségügyi intézmények, szakorvosok és gyógytornászok segítségével oldják meg a felvetődő problémákat.

A szakmai és egészségügyi háttér alakulásánál jóval lát­ványosabb a játékoskeret változása.



Az elmúlt évekhez képest idősödött a társaság, az átlag­életkor már nem 19 év, de még így is fiatal gárdának számítanak, zömében 23 évesek.



– Már NB II-es csapatként is voltak külföldi játékosaink. Nem azért, mert ők jobbak, hanem mert hiszünk a tudás­importban – fogalmazta meg a vezető –, ezért mindig úgy választottunk játékost, hogy nemcsak a csapatban, de a való életben is legyen feladata. Volt olyan amerikai lány, aki bejárt az angoltanórákra, és ott segítette a munkát. Volt, aki a mentorprogram részeként az utánpótlásedzéseken kamatoztatta a tudását. Ezek a feladatok az extraligás játékosok időbeosztásába már nem férnek bele, de a szemlélet nem változott – foglalta össze az operatív vezető.



A tehetségek felkutatása folyamatos, idén a sportgimnáziumi oktatáson elindult a második évfolyam, ahol a röplabdás lányok heti nyolc edzéssel szinte ugyanazt a terhelést kapják, mint a felnőttek. Nagyon dinamikus fejlődésre ad ez lehetőséget nekik, Kormos Mihály és Varga Tamás kezei alatt nőnek, erősödnek. A Covid időszaka alatt ezt az akadémiai osztályt buborékrendszerben tudták tartani, mivel a kollégium egy helyen van a tornacsarnokkal, így ki sem kellett mozdulniuk. Ennek köszönhetően már van olyan jó fizikai adottságú játékos, aki csak egy-két éve kezdett röplabdázni, de most már akár a profik között is megállná a helyét. Az integráció gördülékeny, hiszen az utánpótláscsoport és a felnőttcsoport is ugyanazt a mentális és fizikai terhelést kapja.



Arra a kérdésre, hogy mint fiatal nőknek milyen társasági életben van részük, Csilla elmondta: – Nagyon sokat edzenek, és kevés szabadidejük van. Akinek komoly céljai vannak a sportban, ott alázattal kell hozzáállni ezekhez a célokhoz, és ez bizony lemondással jár.



Csilla szerint tettrekészség, sikerre éhség jellemzi a lá­nyaikat. Szeretnék megmutatni magukat, hogy mire képesek egyénileg és csapatszinten is. Mindenkiben megvan a kellő alázat a röplabda iránt, és ez olyan motiválóerő, amely minden kifogást felülír. A siker érdekében össze tudnak állni. Bár a csoport dinamikája állandóan változik, fontos, hogy az eredményesség maradjon.

Komáromi-Sólyom Csilla, a csapat vezetője

Forrás: Pesthy Márton/Napló



Az edzéseken kívüli közös programok azt mutatják, hogy kíváncsiak egymásra a hölgyek. Nem csak a korosztály, a nemzetiség is vegyes, ennek ellenére a klikkesedés nem jellemző. Az egyik nap ellátogatnak a Tapolcai-tavas­barlangba, más­nap már kirándulnak a dunántúli hegyekben. Egy azonban mindegyiküknél azonos, Füreden, a Tamás-hegy lábánál álló gigantikus kereszthez mindenki ellátogatott már. Ez a hely összekapcsolja a játékosokat, nyugalmat sugároz, olyan biztonságot ad nekik, amely még a legtávolabbról érkezőt is megérinti.



– Ezt a gárdát nem egy évre építettük, reméljük, a csapattagok jól érzik magukat nálunk, hisznek egymásban, s a kitűzött célokat együtt el tudjuk érni – zárta gondolatait Komáromi-Sólyom Csilla.