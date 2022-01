Nagy csatában diadalmaskodott a Honvéd a férfi párbajtőrözők országos csapatbajnokságán. Hozzá kell tenni, hogy a Honvéd I., mert a fővárosi klub második számú csapata is ott volt a versenyben, sőt, nem csak ott volt, hanem a legjobb négy közé is jutott. Így történt ez a másik nagy vívó egyesülettel, a Vasassal is, a Vasas I. és II. szintén érdekelt volt az elődöntőben.

A finálét aztán a két egyes számú együttes vívta, és a Honvéd I. izgalmas küzdelemben múlta felül (38-36) a Vasas I-et. A győztes soraiban két tapolcai vívó vitézkedett Rédli András és Siklósi Gergely személyében, mellettük Berta Dániel és Keszthelyi Zsombor állt pástra, majd a dobogó legfelső fokára.

A Vasas II. szerezte meg a harmadik helyett, a Honvéd II. lett a negyedik.

A Balaton Vívóklub csapata (Csere Bence, Kaló Ádám, Király Mátyás, Mayer Botond) a tizedik pozícióban zárt, a Tapolca Vívóklub (Kovács Benedek, Kovács Dániel, Szabó Ádám) tizenkettedikként, a VESC (Imreh László, Szalay Károly, Tölgyesi Ákos) huszadikként végzett a 30 alakulatot felvonultató mezőnyben.