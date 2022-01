A 63 esztendős tréner eddigi pályafutását a veszprémi egyesület honlapja foglalta össze.

„Lukajics mester 1986-ban kezdte vezetőedzői karrierjét a bosnyák KK Famos Hrasnica élén. Több mint két évtizeden át számos bosnyák és szerb csapatot dirigált, amelyek közül a legjelentősebb a Partizan Beograd (1993-94) és a Hemofarm Vrsac (1998-2005 és 2009-2012). Utóbbi együttessel a mai EuroCup elődjének számító ULEB Kupában is szerepelt két szezonon át (2004-05 és 2010-11), míg a bolgár Lukoil Academic gárdájával egyszer (2007–2008). Szintén említésre méltó, hogy 1995-96-ban a görög PAOK-ot vezette, de dolgozott Oroszországban (Universitet Yugra Surgut, 2008–2009), Ukrajnában (Politekhnika-Halychynais, 2012–2013) és Macedóniában (MZT Skopje, 2017-18) is. Legnagyobb sikerei: Jugoszláv Kupa győztes (1994), Adria Liga győztes és a versenysorozatban az év edzője (2005), bosnyák kupagyőztes (2007), bolgár bajnok, kupagyőztes és az all-star csapat edzője (2008), valamint macedón kupagyőztes (2018).”

Zeljko Lukajics Martin Blaho helyét vette át a kispadon, a korábbi vezetőedző december közepén távozott az NB I/B-s csapattól. A tréner mellett Csorvási Levente sportigazgató, valamint két játékos, Madár András és Nebojsa Dukic bontott közös megegyezéssel szerződést a veszprémi klubbal.

A bakonyiak időközben egy új játékos érkezését is bejelentették: a szezon végéig kötöttek kontraktust Füzi Róberttel. A 22 éves bedobó a 2019/2020-as idényben játszott Veszprémben, majd Jászberényben és a PVSK-nál szerepelt, most pedig Sopronból költözik vissza a királynék városába.