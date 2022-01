Dukic és Tóth remek megoldásairól szólt a harmadik etap, ahol a Veszprém jól őrizte előnyét, sőt még növelni is tudta a különbséget (70-59).

A negyedik játékrészben visszaesett a hazaiak teljesítménye, egyszerűen nem találtak be a gyűrűbe. A rivális pedig tette a dolgát, igyekezett minden momentumot megragadni a felzárkózás érdekében (73-65). Szabó és Madár hármasa kicsit megnyugtatta a hazaiakat (79-67). Szerencsére Szabó újabb triplát hintett, de Bonitzer távolija után már csak öt pont volt a fór (38. perc: 82-77). Kihagyott helyzetek után Dancsecs hármasa érkezett, és ezzel el is dőlt a mérkőzés. A fiatal játékos szerezte a találkozó utolsó pontjait is (92-79).

Martin Blaho: – Minden elismerésem az Óbudáé, nagyon jól védte a festéket, így nehéz helyzetbe kerültünk a gyűrű alatt. Keményen kellett küzdenünk, sok labdát kipasszoltunk, amiből remek dobóhelyzeteink akadtak, ám ma egyáltalán nem dobtunk jó százalékkal, ezért nehezen gyűrtük le riválisunkat.

Összességében fontos sikert arattunk.

VKK–Óbudai Kaszások 92-79 (16-20, 31-22, 23-17, 22-20) Veszprém, 400 néző. V.: Györfy, Reisz, Téczely. Veszprém KK: Madár 9/6, Dancsecs 11/3, Szabó 17/12, Dukic 24/12, Glatz 4. Csere: Horváth 5/3, Tóth 20, Birkás 2. Edző: Martin Blaho. Óbudai Kaszások: Fekete 8/3, Kalassai 5/3, Czura 15/3, Czirbus 14/3, Boinitzer 20/6. Csere: Mészáros 12/6, Bencsik 2, Vas-Teplán 3, Vígh. Edző: Armaghani Saeed.