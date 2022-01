Szászbereken lépett pályára 2022-ben először a Balaton Bútor FC Veszprém, az NB I-es csapat a harmadosztályú Lurkó Focimánia vendége volt a Magyar Kupa második körében. A találkozó remek alkalom volt arra, hogy a bakonyiak gyakoroljanak a bajnoki folytatás előtt.

Lendületesen kezdtek a vendégek, akik a mérkőzés elején minden percben betaláltak egyszer, 4. perc: 0-4. Tatai József és Rutai Balázs is duplázott, ezután is ők folytatták a gólgyártást (10. perc: 0-6), majd Pál Patrik is eredményes volt, beállítva a félidei eredményt, 0-7.

A második játékrész első találatát a brazil Serginho szerezte, majd Rutai és Tatai góljai zárták a meccset. Előbbi négyszer, utóbbi ötször volt összesen eredményes, a Veszprém magabiztosan nyert és jutott a sorozat legjobb 16 csapata közé.

Eredmény: Lurkó Focimánia-Veszprém 0-11 (0-7). Szászberek. V.: Apkó, Strehó, Fábián. Veszprém: Spandler – Tatai, Pál, Boromisza, Rutai. Csere: Koncsol, Komáromi, Serginho, Bencsik, Fellembek, Kiss M. Edző: Fehér Zsolt.

Gólszerző: Tatai (1., 4., 9., 33., 37.), Rutai (2., 3., 10., 30.), Pál (17.), Serginho (29.).

A 10 NB I-es csapatból nyolc továbbjutott, a Kistarcsa búcsúzott, az Újpest FC-220Volt pedig január 26-án lép pályára. A Tihanyi FC is érdekelt a Magyar Kupa második fordulójában, a félszigetiek szintén január 26-án játszanak, az UTE vendégei lesznek.

Az első osztályú együttesek eredményei: Nyírbátor-TFSE 3-9, Nyírség FC-DEAC 0-14, Mádi FC-Kecskemét 1-13, Mad Dogs Futsal-Berettyóújfalu 1-6, PTE PEAC-Nyírgyulaj 0-8, Nyíregyháza-Kistarcsa 6-2, ELTE-BEAC – Aramis SE 2-4, MEAFC-Miskolc – Haladás 2-9.

A veszprémiek az NB I-es pontvadászat alapszakaszát Debrecenben folytatják, január 17-én a DEAC otthonában szerepelnek.