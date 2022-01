Borgulya István, a fürediek edzője elmondta, hogy a szerdai találkozón hét próbajátékos lépett pályára, így szakmailag nem igazán szerette volna értékelni a meccset. Örült a próbázóknak, akik közül hármat minden bizonnyal le is fog igazolni a BFC. A kiszemelt labdarúgók – akik a Vasas és a Fehérvár akadémiájáról érkezhetnek - a szakember szerint a bentmaradásért vívott harcban segítségükre lehetnek.

A Naplónak elmondta azt is, hogy a felkészülés legnehezebb időszaka jön, hiszen a közepén járnak a munkának, és nehéz, dolgos héten vannak túl labdarúgói. Ez nem lesz másként a jövő héten sem, hiszen ezek a nehéz napok még folytatódnak, ugyanakkor a most szombati mellett a jövő szerdai felkészülési találkozó is a próbára érkezőknek lesz alárendelve. Azonban egy hét múlva már azt a csapatot szeretné pályára küldeni Borgulya István, amely talán már a Győri ETO II elleni február közepén esedékes nyitányon is ki tud majd futni.

Megtudtuk, a munkát nem könnyítik meg a covidosok sem, akik egyelőre otthon vannak karanténban, és azok sem, akik még a tavalyi sérüléseikből lábadoznak.