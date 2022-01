Portugália–Magyarország

30-31 (15-14)

Budapest, MVM Dome, 20 022 néző. V.: Horacek, Novotny (csehek). Portugália: Capdeville - Areia 5 (5), Magalhaes, Salina 3, Iturriza 3, Cavalcanti 1, Branquinho. Csere: Gaspar (kapus), Martins 5, Silva 5, Fernandes 4, Duarte 2, Alves 1, Magalhaes 1, Salvador. Szövetségi kapitány: Paulo Pereira. Magyarország: Mikler - Rodríguez 2, Máthé 8 (4), Lékai 6 (1), Topic 3, Szita 4, Bóka 3. Csere: Székely (kapus), Sipos, Ligetvári, Rosta 1, Ancsin 2, Bodó 1, Hanusz 1. Szövetségi kapitány: Gulyás István. Kiállítások: 12, ill. 12 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 6/5.

Mindkét csapat vereség után készült az összecsapásra, a mieink a Hollandia elleni rajtot rontották el, míg a portugálok Izlandtól kaptak ki az első körben. A nyitómeccshez hasonlóan ezúttal is hibákkal kezdtünk, eladott labda és rossz lövés után máris 2-0-át mutatott az eredményjelző. Szita és Máthé lövése sem volt pontos, 3-0 és csaknem öt perc után tudtunk szépíteni, Máthé értékesített egy hétméterest, 3-1. Sajnos a beállóst nem tudtuk semlegesíteni, közben Bóka szerezte meg a magyar válogatott első akciógólját, 4-2.

Topic kapott két perces kiállítást, a csapat pedig újabb gólt, szerencsére Lékai megrázta magát, a veszprémi irányító hátul és elöl is villant. Sajnos Máthé ziccere a kapufán csattant, de nem sokkal később Szita végre megtalálta góllövőformáját, 12. perc: 5-4. Hiába kértek időt a portugálok, Topic egyenlített, 5-5.

Rodríguez robogott el a jobb oldalon jó védekezést követően, majd a füredi szélső szépen csavart a hálóba. A szituációt a játékvezetők visszanézték videón, mert nem voltak biztosak benne, hogy a labda teljes terjedelmével áthaladt a gólvonalon. Így kicsit várni kellett arra, hogy elmondhassuk: először vezet a magyar válogatott az Európa-bajnokságon, 6-7.

Emberelőnyben növelhettük volna az előnyt, de nem tudtuk, és Bodó is két perces büntetést kapott. Ami nem ment előnyben, ment hátrányban, Szita volt eredményes, 6-8. Portugália igyekezett tapadni és ezt sikeresen tette.

Máthé és Topic hozott össze egy remekbe szabott találatot, 10 perccel a félidő vége előtt 10-8-ra vezettünk.

Mikler védése után Máthé növelte tovább az előnyt, azonban Topic szabálytalansága miatt nem adták meg a gólt.

A folytatásban 12-12-nél riválisuk utolért minket. Időt kértünk, és az először pályára lépő Ancsin a hálóba vágta a labdát. Portugália felgyorsította játékát és ismét egalizált, Bodó tudott válaszolni, 13-14.



Areira nem hibázott a büntetővonalról, mi viszont elrontottuk utolsó támadásunkat és ezzel esélyt adtunk ellenfelünknek a vezetésre. Éltek is vele Martinsék, akik egy gólos előnnyel kezdhették a második játékrészt.

Jól kezdtük a második félidőt, Székely két szép védéssel mutatkozott be, 15-16. Kőkemény, szoros küzdelmet láthatott a nagyérdemű, amely lankadatlanul buzdította a magyar csapatot. Lékai remekül vezette a támadásokat, a védekezés viszont nem volt elég jó, 40. perc: 21-21. Székely védéseit követően megléphettünk volna három góllal, 21-24 helyett azonban 23-23 lett az állás. Az 50. percre aztán meglett a három gólos különbség, Hanusz szállt be jól a küzdelembe, majd Ancsin volt eredményes, 24-27. Portugália azonban egy pillanatra sem adta fel, az 55. percben Iturizza egalizált, 28-28. Elkapkodtuk támadásainkat, ráadásul Máthé hetest rontott. Székely rendkívül fontos védést mutatott be, ami után Szita szerezte vissza a vezetést. Areia büntetőből egyenlített, majd Lékai értékesítette a maga hetesét. Erre Salina tudott válaszolni, 30-30, 12 másodperce maradt a magyar válogatottnak. Időt kértünk és pontosan játszottuk le a megbeszélt figurát, Lékai passzolt Máthé Dominikhoz, a balatonfüredi nevelésű, ma már Norvégiában légióskodó átlövő pedig a hálóba bombázott.