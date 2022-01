Budakalász–Veszprém 32-27 (19-13)

Budakalász, 60 néző. V.: Kiu G., Kiu T. Budakalász: Váczi, Bíró (kapusok) – Kovács D. 2, Tyiskov 1, Koncz 3 (1), Fórizs 3, Kiss B. 4 (1), Holpert 1, Schmid 3, Varjú 8, Sinkovits 6, Maracskó 1, Dávid. Edző: Csoknyai István.

Fejér-B.Á.L. Veszprém: Borbély, Miklós (kapusok) – Farkas 2 (2), Szmetán P. 1, Fercsik 2, Fazekas Á. 1, Kristóf, Tóth J. 1, Preszter 3, Széles 11 (1), Vajda H. 3, Szatmári B. 2, Szatmári S. 1. Edző: Tombor Csaba.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 3/5.

A férfi kézilabda Liga-kupa 4. fordulójában a Budakalász vendége volt a Fejér-B.Á.L. Veszprém, amelynek keretébe visszatért az Európa-bajnokságot követően Borbély Ádám kapus. Rajta kívül viszont több kulcsemberét nélkülözte Tombor Csaba vezetőedző, miután a koronavírus-járvány újfent felütötte fejét a csapatban. Ugyanakkor ez vissza nem térő alkalmat jelentett a feltörekvő fiataloknak.

Koncz duplája vezette fel a találkozót, Tóth J. és Széles egyenlített (3. perc: 2-2). Aztán a veszprémi nevelésű Varjú triplázott, amire a remek napot kifogó Széles adott választ, Farkas hetesével pedig ismét egyenlő volt az állás (5-5).

Több hiba is becsúszott a hazai oldalon, amit ügyesen használtak ki a veszprémiek, és 5-7-es állásnál Csoknyai mester időt kért. S bár a rövid megbeszélés után háromra nőtt a Fejér-B.Á.L. előnye, az első negyedórához érve kezdődhetett minden elölről (9-9). Ekkor azonban a bakonyiak torpantak meg, és a Budakalász egy 4-0-s szériával 13-9-re alakította az állást. A több mint 12 percig tartó gólcsendnek Széles vetett véget, ám nem örülhettünk sokáig, mert a félidő végére tovább nőtt a házigazda előnye (19-13).

A szünet után Vajda és Széles góljaival ismét szorosabb lett az állás (19-16). A Budakalász viszont nem hagyta annyiban, és jó védekezéssel, gyors gólokkal ismét ellépett (37. perc: 24-17). Nyolcgólos különbségnél magához rendelte Tombor edző övéit, a megbeszélteket a 17 esztendős Fercsik váltotta gólra.

Sok volt a hiba a vendégek játékában, de ez érthető, hiszen olyan ifjak játszottak, akik eddig csak a serdülőben, ifiben bontogatták szárnyaikat, így például Szatmári Sándor, Szatmári Bence, Fazekas Áron, Preszter Ákos vagy Farkas Máté. S a bakik, eladott labdák dacára jól tartotta magát a Veszprém, partiban volt, nem nőtt a differencia a két fél között (27-22).

Aztán a hajrában 28-22 után több mint hat percig egyik fél sem talált be, végül Sinkovits vette be Borbély kapuját (55. perc). Ezután a Veszprém mindent megtett, hogy kozmetikázzon az eredményen, ami sikerült is, szinte mindegyik fiatal játékos neve mellé került gól a jegyzőkönyvben (32-27).

Legközelebb a veszprémiek január 25-én Győrben vendégeskednek a Liga-kupában.