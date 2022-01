Tudatos, profi munkát végeztek az elmúlt években a Veszprémi Honvéd SE tájfutószakosztályának edzői (Németh Zsoltné Bors Melinda, Koós Hutás László, Molnár Zoltán), emellett az ifjú versenyzők elkötelezettsége és céltudatossága, valamint a szülők befektetett energiája látványos fejlődést hozott a klub életében.

A tájfutócsapat az új évet 2021 rövid értékelésével és a 2022-es célkitűzések megfogalmazásával kezdte. A 2021-es eredmények közül legelőször a nemzetközi szerepléseket érdemes kiemelni. Már önmagában figyelemre méltó, hogy az augusztusban Litvániában megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságra 16 fővel kiutazó magyar válogatott hat versenyzője is a VHS tagja: Máramarosi Rita, Lantai Lili, Ódor Laura, Bálint Ádám, Bálint Gergő, Barát Miklós. A csapat szép teljesítményére a lányok tették fel a koronát, váltóban a Máramarosi Rita, Lantai Lili, Mikes Janka (utóbbi MOM) összeállítás bronzérmes, egyé­ni sprint számban pedig Máramarosi Rita Európa-bajnok lett.

Mérő Dominika két válogatottba is bekerült, mind a törökországi junior világbajnokságon, mind a csehországi felnőtt világbajnokságon erősítette a magyar csapatot. Azonban nem csak a fiatalok remekeltek, edzőjük is kitett magáért, a magyar rendezésű szenior világbajnokságon Molnár Zoltán rövid távon és hosszú távon is második helyet szerzett. A hazai országos bajnokságokon 24 arany-, 16 ezüst-, 17 bronzérmet hozott el a VHS, a junior lányok pedig nem találtak legyőzőre egyik csapatbajnokságon sem. Az országos diákolimpián Gaschler Janka nyújtott kiemelkedő teljesítményt, aki mindkét egyéni számot megnyerte, és hasonló sikerrel versenyzett Varsányi Ádám, aki egy-egy arany és ezüst birtokosaként térhetett haza. A nagyobbak közül Mérő Dominika zárt nagyszerű évet: a középtávú ob-n második, a sprint ob-n harmadik helyezett, míg a hosszú távú, az éjszakai és az egyetemi-főiskolai országos bajnokságot megnyerte.

A rengeteg munka meghozta gyümölcsét, a pontversenyben a Veszprémi Honvéd SE zsinórban másodszor lett a legjobb vidéki tájfutó-egyesület. Veszprém városa több díjjal is értékelte az egyéni teljesítményeket.

Veszprém Város Sportjáért díjat kapott Molnár Zoltán. Polgármesteri különdíjban részesült Mérő Dominika és Bálint Gergő. Az év szenior korú sportolója lett Molnár Zoltán 2021-ben, Máramarosi Rita az év utánpótláskorú sportolója elismerést kapott. Utánpótlás kategóriában polgármesteri kitüntetésben részesült Mérő Dominika és Lantai Lili. A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség 2021. évi elismerései, az év ifjúsági tájfutója: Máramarosi Rita. Tájékozódási futásért kitűző, ezüst fokozat: Molnár Zoltán.

Az esemény- és eredménydús 2021-es évet követően sem dőlnek hátra a veszprémi tájfutók. Az alapozási időszak után, kora tavasszal kezdődik a szezon, egyben a válogatók az idei világversenyekre. Remélhetőleg most is szép számban jutnak be a bakonyiak az ifi, junior és felnőtt keretbe, hogy Magyarország mellett a VHS-t és Veszprémet is képviseljék a Krakkóban rendezendő CEYOC, a salgótarjáni ifjúsági Eb, a portugáliai junior vb, illetve a dániai felnőtt sprint vb és a svájci egyetemi vb viadalain.

A nemzetközi versenyek mellett nagy erőbedobással készülnek a fiatalok az országos bajnokságokra is.

Az élvonalbeli versenyzés mellett az egyesület célja a tájékozódási futás népszerűsítése, a veszprémiek szívesen fogadják 7-8 éves kortól az érdeklődő gyerekek jelentkezését csapatukba.