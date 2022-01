Emlékezetes meccset játszott a magyar válogatott a portugálok ellen a B csoport második körében. Mindkét csapatnak nagyon kellett a két pont, mert a nyitányon kikapott, a mieink Hollandia, a luzitánok Izland ellen maradtak alul.

Kapkodva kezdtünk, de aztán sikerült átvennünk a kezdeményezést. Sajnos Martinsék megtalálták a réseket a védelmünkön, így nem tudtuk őket leszakítani, sőt az első félidő végén egy gólos hátrányba kerültünk.

A második játékrész hasonlóan alakult. Rendre mi voltunk előnyben, Székely fontos védéseket mutatott be, Lékai pedig jól vezényelte a támadásokat. A különbséget azonban most sem tudtuk megnyugtatóvá tenni, hiába vezettünk hárommal, riválisunk újra visszajött a meccsbe, és úgy tűnt, kicsikarja a döntetlent. Tizenkét másodpercünk maradt a végén és szerencsére sem Lékai, sem Máthé keze nem remegett meg. Utóbbi bombázott a hálóba, a pontos lövés két pontot ért együttesünknek.

- Mit érzett Máthé Dominik utolsó lövését követően? - kérdeztük Bene Tamást, a Balatonfüredi KSE ügyvezetőjét, az egykori kiváló válogatott szélsőt, akinek duplán volt oka az örömre, hiszen a fiatal átlövő a balatonfürediek nevelése.

- Hatalmas örömöt. A helyszínen láttam a mérkőzést, életre szóló élmény volt átélni, ahogyan „felrobbant” a csarnok. Azt gondolom, megérdemeltük a sikert, és bízom benne, hogy tovább haladunk ezen az úton – válaszolt Bene Tamás, aki hozzátette: fontos volt, hogy javítsunk és folytathassuk az Európa-bajnokságot, persze a csoportban még egy iszonyatosan nehéz találkozó vár ránk.

- Jobban játszottunk, mint Hollandia ellen, több jó egyéni teljesítmény akadt, de Izland ellen még ennél is több kell. Láttuk az izlandiakat, egy sor kiváló játékossal rendelkeznek, gyorsak, kemények. Ugyanakkor bízom benne, hogy mi rá tudunk tenni egy lapáttal, a portugálok ellen kiharcolt győzelem átlendítheti a csapatot. Vannak hiányosságok, főleg a védekezésben, fontos, hogy tovább javuljunk.

A balatonfüredi kézilabdaklub ügyvezetője kérésünkre elemezte kicsit néhány volt és jelenlegi füredi játékos teljesítményét. - Máthé Dominik csak két éve robbant be az elitbe, s ma már mindenki tőle várja a kiugró produkciót. Az első két meccsen sokszor kapkodott, több rossz döntése is volt, ugyanakkor beszédes, hogy rábízták az Portugália elleni utolsó akció befejezését és ő be is lőtte a helyzetet. Bóka Bendegúz és Rodríguez Pedro a szélen kevés lehetőséghez jut, de jó arányban értékesítik ezeket. Topic Petarnak a sérült Bánhidi Bencét kellett vasárnap helyettesítenie, és összességében jól megoldotta feladatát. Bánhidi visszatérése ugyanakkor nagyon fontos lenne a válogatottnak, hiszen Bence védekezésben és támadásban is fontos játékos, aki képes klasszisteljesítményt nyújtani.

Bene Tamás hangsúlyozta, nagyon bízik a továbbjutásban, és ha sikerül, akkor további kemény meccsek várnak ránk a középdöntőben, a keret minden tagjára szükség lesz, hogy jó eredményeket tudjunk elérni.