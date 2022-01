Tehetséges Fiatalok–Pápa

82-75 (16-12, 21-19, 26-24, 19-20)

Budapest. V.: Jurák, Bagi, Ntasis. TF-Budapest: Oroszi 14/6, Tichov 24/6, Nagy 8/6, Korompai 13/6, Simon 5/3. Cserék: Tóth 8, Szántó 2, Béres 8/3, Magda, Gémes, Medgyesi, Tamási. Edző: Beák Gábor. Conoil Pápa KC: Sonyák 18/9, Németh A. 23/6, Murai 4, Varga 4, Koma 10. Cserék: Hódi 5/3, Horváth 6/6, Erdei 2, Lintner 3/3, Kocsis, Kovács, Szabó. Edző: Vajda Balázs.

A pápaiak kezdték jobban a találkozót, három perc játék után 5-0-ra vezettek. A TF a negyed derekára Tichov kosaraival érte utol ellenfelét, majd Simon hármasával a vezetést is átvette. A fővárosiak egy 12-0-s négy percet produkálva négy ponttal vezettek az első tíz perc után (16-12). Orosz és Nagy középtávolijával indult a második játékrész, amire hat pápai pont volt a válasz, Németh közelije után a vendégek ismét ott voltak a TF nyakán (20-18). Két pontnál jobban azonban nem csökkent a különbség, a hazaiak rendezték a sorokat és a nagyszünetre hatpontos vezetést építettek ki (37-31). A folytatásban kialakult a tízpontos differencia a felek között és hiába tudott többször is lőtávolon belülre kerülni a Pápa, a hazaiaktól mindig volt valaki, aki extrát tudott hozni és továbblendítette a szekeret, harminc perc játék után 63-55 állt az eredményjelzőn. A záró negyedben 67-63-ig tudott zárkózni a Conoil, ám egy hazai időkérés után Oroszi valamint Tichov hármasával ismét megnyugtató előnybe került a TF, mely nem is engedte ki a kezéből a vezetést.

Vajda Balázs: - Az első félidőben sok ajtó-ablak helyzetet, ziccert kihagytunk és ez megbosszulta magát. Többször is feljöttünk néhány pontra, de nem volt meg a szükséges plusz a fordításhoz és a TF is nagyon jó időben dobott gyilkos hármasokat, amikkel szétzilált bennünket. Nagyon rosszul indult a január számunkra, hiszen amellett, hogy mentálisan megvisel minket a nyeretlenségi széria, egy betegséghullám is végigment rajtunk és teremproblémákkal is küzdöttünk.