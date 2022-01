Nívós, izgalmasnak ígérkező diákolimpiai finálét rendeznek péntek és vasárnap között Balatonfüreden. A megmérettetésen nyolc-nyolc fiú- és lánycsapat lép pályára, a mezőnyben három Veszprém megyei együttes is ott van. A fiúknál a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium, valamint a veszprémi Noszlopy Gáspár Gimnázium is kiharcolta az országos döntőbe kerülést, illetve a Noszlopy-iskola a hölgyeknél is képviselteti magát.

A mérkőzéseket a Balaton Szabadidőközpontban és az Eötvös-iskola sportcsarnokában játsszák majd, pénteken 9 és 19 óra között, szombaton 8 és 19 óra között, vasárnap pedig 8 és 14 óra között. Ma 17 órától tartják a megnyitót.

A résztvevők csoportmeccsekkel kezdenek, két-két négycsapatos mezőnyben. A körmérkőzéses lebonyolítás után az első két-két helyezett játssza az elődöntőt, a harmadikok és a negyedikek szintén helyosztón döntenek az ötödik–nyolcadik helyek sorsáról. A lányok fináléját vasárnap 11.30-kor, a fiúkét 13 órakor rendezik a Balaton Szabadidőközpontban.