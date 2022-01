Practical VLS–Úrkút 5-0 (0-0)

Practical VLS: Bonnyai – Krebsz, Schőnig, Dobsa, Sarok, Babos, Vass, Bakó, Papp, Galacs, Molnár B. Csere: Major, Gálfi, Iszlai, Rédling, Ács, Török. Vezetőedző: Pető Tamás. Gólszerzők: Major (2), Sarok, Bakó, Molnár.

A jó hangulatú pénteki meccsen Pető Tamás azoknak a játékosoknak is lehetőséget biztosított, akik a szerdai összecsapáson egyáltalán nem, vagy kevesebbet játszottak. Az utánpótlásból két fiatal tehetség is bemutatkozott, Török Gergő és Ács Gergő is bizonyíthatott a pályán.

– A felkészülésünket jól szolgálta ez a mérkőzés – összegezte a látottakat a mester. A szerdai, Iváncsa elleni találkozón sérülést szenvedett Varga Márkról elmondta a tréner:

– A vállában történt szalagszakadás miatt többhetes kihagyás vár rá. Így is kevesen vagyunk, nagyon megnehezí- tette a dolgunkat ez az értelmet- len, durva szabálytalanság. Csak remélni tudjuk, hogy a játékos a bajnokságra felépül.

A következő felkészülési mérkőzést szerdán 16.30-kor a Szekszárddal játssza a VLS, hazai pályán.