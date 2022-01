Nagyszalonta adott otthont az Id. Árva János-emlékversenynek, amelyen F1A kategóriában nyolcan jutottak a döntőbe. A hat percet hatan is „megdobták”, így a fly-off tízperces repülési idővel folytatódott. Harmadikként végzett Halász Szabó Levente, a herendi klub ifjúsági sportolója. Ifiben két herendi versenyző is dobogóra állhatott: első hellyel büszkélkedhetett Halász Szabó Levente, második lett Csikár Imre Móric. F1H kategóriában Tóth Mária (Herend) nagyszerű repítéssel a második pozíciót szerezte meg.



A Tisza Kupa sorozat második fordulóján változékony időben keresgélték a termikeket a szabadon repülő modellek pilótái. A szélirány egész nap változott, a gépek messzire szálltak a termikekben, megtalálásuk, visszahozataluk nem volt egyszerű feladat. Az izgalmas napon „arattak” a herendiek. F1A-ban Szijjártó Szilárd nyert, második ezúttal Csikár Imre Móric. Az ifiknél Csikár Imre Móric bizonyult jobbnak a technikai problémákkal küzdő Halász Szabó Levente előtt. F1H kategóriában öt totált dobva, hibátlan repítéssel Tóth Mária első lett, az utolsó startját elhibázva másodikként Mórocz Péter (Várpalota) állt a dobogóra.



A 30. Herend Kupa, amelynek Tapolca volt a helyszíne, ismét Világkupa-forduló volt. A mindig igényes verseny iránt most is nagy volt az érdeklődés. A Világkupa élmezőnye is jelen volt, köztük a többszörös Európa- és világbajnok Per Findahl (Svédország) is kipróbálta a Szent György-hegy lábánál levő reptér lehetőségeit. A bajnokság a novemberi időponthoz viszonyítva gyönyörű, szinte kora őszi időben zajlott. A nagy mezőnyben gyakran párhuzamosan egyszerre több repülő is siklott a termikekben, ragyogó, erős színeikkel festve meg a kék eget. A szép idő ellenére azonban a modellek gyakran furcsán viselkedtek, a terület adottságai és a helyi időjárási viszonyok miatt néha hamar süllyedni kezdtek, és megpihentek a reptér füvében. A trükkös időben a legjobbak közül is sokan hibáztak, nagyon kevesen értek el maximumot.



F1A ifiben a szlovén Martin Bencik mögött 2. helyen a herendi Halász-Szabó Levente zárt.



F1P kis motoros kategóriában Csikár Imre Móric a dobogó második fokára állhatott.



F1H ifiben a várpalotai Rémai Jonatán mögött Pék Vilmos (Herend) végzett.



A tapolcai F1H országos bajnokság ködös-párás reggelen kezdődött. Napközben is csak rövid időre sütött ki a nap, a hűvös idő maradt, később a szél is megélénkült. Így délutánra öten értek el maximális eredményt az öt startban, köztük a herendi Kerner Ferenc is. A döntőben legjobbnak a várpalotai Mórocz Péter bizonyult az ajkai Selmeci Balázs előtt.



Két év kényszerű kihagyás után ismét a tapolcai Tél Kupával búcsúztatták az évet a szabadon repülő gépek modellezői. A felhős, borús napon a hőmérő higanyszála is alig emelkedett fagypont fölé, de az aktív mozgás és a jó hangulat miatt ez nem igazán zavarta a szépszámú mezőnyt. A nyári versenyeket meghazudtoló döntő alakult ki. F1A vitorlázó kategóriában tízen értek el maximális eredményt, harmadik lett Csikár Imre Móric. Az ifiknél Csikár Imre Móric mögött a szintén döntős Halász-Szabó Levente végzett. F1H-ban négyen döntőztek, itt Mórocz Péter, Fürjes Gergely (mindketten Várpalota), Mátics Dániel (Ajka) lett a végső sorrend, a legjobb ifi pedig a várpalotai Rémai Jonatán volt.



A herendi versenyzők 2021-ben is a ranglisták élvonalában végeztek.



F1A-ban második Halász-Szabó István, harmadik az ifi Csikár Imre Móric, F1A ifiben első Halász-Szabó Levente, második Csikár Imre Móric. Levente az F1A ifi-világranglistán negyedik lett.



F1H-ban Tóth Mária érdemelte ki a második helyet.



Megtudtuk, az egyesületnél idén nagyon készülnek a szabadon repülő gépek ifjúsági világbajnokságára, amelynek Bulgária ad otthont, illetve a felnőtt-Eb-re, amely Észak-Macedóniában lesz.



Debreczeni Oszkár az antik modellek utolsó két versenyén elektrogumis kategóriában második lett, az éves ranglistát viszont egyetlen pont előnnyel megnyerte. Ő is készül az antik gépek Európa-bajnokságára, amelyet Csehországban rendeznek meg.