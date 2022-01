Az ötvenméteres puskás számokban elért eredményeket követően a tízméteres légpuskás szezon eddigi ­versenyein is remekül teljesített Vintze Regina. Októberben a Szeged GP versennyel kezdődtek a szakág küzdelmei, ahol korcsoportjában, az ifjúságiak között a negyvenlövéses számban mindjárt első helyezést ért el, a juniorok mezőnyében hatvan lövésből a harmadik helyen végzett első légpuskás döntőjében, és nem adta a bronzéremnél alább a juniorok és felnőttek összevont döntőjében sem. A kétfordulós Budapest Kupán pedig a dobogó második fokára állhatott fel az ifjúsági korcsoportban.

Novemberben első külföldi versenyén is debütálhatott a zirci sportlövő, és nem is akárhogyan: a szerbiai Smederevo Walther Youth Cupon az U16-osok mezőnyében a negyedik helyen végzett, és felállította új versenyrekordját, amit ugyanitt az összevont korcsoportban – a nagy létszámú mezőny első negyedében végezve – rögtön meg is döntött.

A nemzetközi ­erőfelmérő hazai környezetben folytatódott, a háromnapos Hungarian Openen több nemzet is képviseltette magát. A junior korcsoportban a tizenkettedik hely mellé egy újabb egyéni rekordot állított fel Vintze Regina, amiből ráadásul verseny egyéni csúcs is lett. A junior mixben Varga Botonddal, a Zalaegerszegi TE sportlövőjével alkottak párost. A versenyszám lényege, hogy a kettős lelövi az adott mennyiséget, és az összesített eredmény alapján alakul ki a sorrend. Két fordulóból is sikerült továbbjutniuk, és egészen a döntőig meneteltek, ahol a bronzmeccsen szoros küzdelemben maradtak alul egy indonéz csapattal szemben.

A november végi Győr 750 Open elnevezésű verseny egészen fergetegesre sikerült a Komáromi VSE sportlövője számára: a junior korcsoport hatvanlövéses számában, illetve a juniorok és a felnőttek összevont mezőnyében is a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel.

Előbbi kategóriában, az alapverseny eredményével Regina felülmúlta a Hungarian Openen nem sokkal korábban beállított versenyrekordját, az összevont női döntő pedig hallatlan izgalmakat tartogatott, hiszen az utolsó lövés döntötte el, hogy ki nyeri meg a versenyt.

Az eredményes szereplés decemberben folytatódott, a 2021. évi Budapest Szuperkupán korcsoportjában, negyvenlövéses versenyszámban döntőbe jutott, s végül a második helyen végzett.

Újabb külföldi megmérettetések is szerepeltek a sűrű versenynaptárban, Szerbia után Horvátországban is céltábla elé állt a tehetséges növendék: a Grand Prix Osijek kétnapos lövészviadalon hatvanlövéses számban indult, junior korcsoportban 59 indulóból a tizedik helyen, a női kategóriában 52 versenyző közül a tizen­negyedik helyen fejezte be a versenyt.