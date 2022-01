Németh Attila a 2022-es terveket illetően kifejtette, nagyon sok feladat vár rájuk ebben az esztendőben. Mindenekelőtt azonban a három szakágban további erősödésben bízik. Bizakodva várja a Dobó Akadémia akkreditá­ciójának elbírálását.

A futóknál egyre több válogatott versenyzőt tudnak felvonultatni, minden korosztályban szépen gyarapszik a sportolók száma. A kölyök atlétikai csoportok létszámát ezzel párhuzamosan növelni szeretnék. Az ügyességi szak­ágban pedig nemrég egy új magasugrószivacsot szereztek be, amely nagyban javítja az edzés körülményeit, a lehetőségeket.

Az ügyvezető azt még nem tudta megmondani, hogy a koronavírus-járvány lehetővé teszi-e a korábban nagy sikerrel lebonyolított súlylökőpárbaj ismételt megszervezését, vagy sor kerülhet-e a hagyományos városi futóversenyre. Az viszont biztos, hogy ezeken kívül is több komoly megmérettetést vállalt magára az egyesület. A klub 2021-ben a futók és a szövetség legnagyobb megelégedésére rendezte meg a hegyi futó országos bajnokságot Szentgálon. A tervek szerint 2022-ben ismét ide várják majd a legjobb hegyi futókat.

A Balaton Bajnoksággal egy időben pedig az összetett magyar bajnokság szervezését is elvállalta a klub a szövetség felkérésére. Ilyen viadalt a VEDAC még nem rendezett, azonban örömmel jelentkezett házigazdának.

A további események, programok lebonyolítása pedig attól is függ, mikor kezdik el a futópálya felújítását.

A VEDAC szerződést kötött a Veszprémi Szakképzési Centrummal (VSZC), és duá­lis partnerként segíti az atlétaedzők oktatását, képzését. Németh Attila ezt a projektet azért is üdvözölte, mert így több fiatal bekapcsolódhat a szakmai munkába, gyarapodhat a klub edzői létszáma.

A VEDAC a Bounceback projektben is részt vesz. Itt az aktív pályafutásukat már befejező sportolóknak szeretnének lehetőséget adni arra, hogy a munkaerőpiacon megtalálják a helyüket. Tavasszal kezdődnek a képzések, ahol a jelentkezőknek segítenek többek között felmérni a kompetenciáikat, amivel könnyebben el tudnak helyezkedni.

A VEDAC számára 2022 azért is fontos, mert számos világversenyt tartanak, ahol természetesen az atlétáik is érdekeltek lesznek. Az év első komoly erőpróbája a téli dobó Európa Kupa lesz, amelyre a téli dobó ob függvényében jelölik majd ki az utazó keretet. Németh Attila úgy véli, Pásztor Bence kalapácsvető és Kövér Fanni gerelyhajító is ott lehet az eseményen.

Az idén felnőtt Európa- és világbajnokságot is tartanak. Előbbit Münchenben, utóbbit az egyesült államokbeli Euene­-­ben rendezik meg. Az ügyvezető azt mondta, főleg az Eb-re fókuszálnak, ahová az előbb említett két fiatal kvalifikálhatja magát jó eséllyel.

A junior világbajnokságon Kövér Fannin kívül az U18 világranglista-vezető kalapácsvető, Csekő Miklós és a szintén kalapácsvető, világranglista negyedik Csatári Jázmin részvételére számítanak, de a futók közül is többen – Rédling Renáta és Honti Marcell – megmutathatják magukat. Az U18-as korosztály számára Eb-t és EYOF-ot is rendeznek.

Jelenleg az alapozás időszaka zajlik, a gerelyhajítók Tenerifén edzőtáboroznak, és hamarosan a kalapácsvetők is utaznak.