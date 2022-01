Jól kezdték a svédek a finálét, az északiak válogatottja 2-0-val rajtolt, és sokáig tartani is tudta előnyét. A spanyolok - akiknél két játékos is szerepet kapott a Telekom Veszprémből Rodrigo Corrales és Jorge Maqueda személyében - 6-6-nál érték utol ellenfelüket, ám a folytatásban megint Svédország kezdeményezett. A félidő utolsó 10 percében feljavult Spanyolország védelme, és Gottfridssonéknak gondjaik akadtak támadásban. Canellasék egyenlítettek, majd fordítani is tudtak, és egygólos előnnyel vonulhattak pihenőre.

A második játékrészben folytatódott a nagy küzdelem. A svédek a 39. percben egalizáltak (17-17), fej fej mellett haladtak a csapatok. Az utolsó 10 perc egy Palicka-védéssel és 23-22-es svéd vezetéssel kezdődött. Nagy nehezen kettőre növelte előnyét Svédország, de a spanyolok azonnal szépítettek, 55. perc: 25-24. Tartották előnyüket az északiak, egészen addig, amíg Canellas két perccel a vége előtt ki nem egyenlített, 26-26. Jól védekeztek a spanyolok, akik azonban elrontották utolsó támadásukat, és 19 másodpercet hagytak Svédországnak. Jól játszották le az akciót sárga mezesek, akik Canellas szabálytalansága miatt időn túli hétmétereshez jutottak. Ekberg állt oda a vonalra, és Perez de Vargas fölött a hálóba bombázott. Svédország lett az Európa-bajnok! Eredmény, döntő: Svédország–Spanyolország 27-26 (12-13).

A bronzérmet a világbajnok Dánia szerezte meg, mivel hosszabbítás után 35-32-re legyőzte az olimpiai címvédő Franciaországot a vasárnapi helyosztón, a budapesti MVM Dome-ban. A mérkőzésen a fináléhoz hasonlóen két veszprémi játékos lépett pályára. A dán Rasmus Lauge Schmidt négyszer volt eredményes, a francia Kentin Mahé pedig nyolc alkalommal talált a hálóba. Eredmény, bronzmérkőzés: Dánia–Franciaország 35-32 (13-14, 29-29, 32-30) - hosszabbítás után.