A Veszprém Kosárlabda Klubnál (VKK) még karácsony előtt robbant a hírbomba: távozott az egyesülettől Csorvási Levente sportigazgató, s vele együtt a szlovák vezetőedző, Martin Blaho, valamint két meghatározójátékos, Madár András és Nebojsa Dukic. A bakonyi együttes így megfogyatkozva lépett pályára Pápán a megyei rangadón, ám végül a korábban szintén edzőt váltó rivális otthonában, a megbízott vezetőedzővel, Naményi Márkkal is gond nélkül nyert (85-100).

A téli szünetben aztán kiderült, a szezon végéig Zeljko Lukajic veszi át a gárda irányítását. A 63 éves szakember, aki többek között Jugoszláv Kupa győzelmet is ünnepelhetett hosszú és eredményes karrierje során, egyelőre a szezon végéig vezeti a feljutásra pályázó veszprémieket. A rutinos tréner mellett a VKK megállapodott Füzi Róberttel is, aki a 2019-20-as évadban korábban már játszott is. A korábbi korosztályos válogatott center most a zöld csoportos SMAFC alakulatából tér vissza a királynék városába.

A VKK új szerzeményeivel rögvest egy komoly kihívással találja magát szemközt: a listavezető és szintén az A csoportba vágyakozó Budapesti Honvéd ellen játszik január 5-én szerdán 17 órakor. Az egykor szebb napokat látott fővárosiak – hiszen a Honvéd hazánk legeredményesebb férfi klubjaként harmincháromszor nyert magyar bajnokságot – a volt veszprémi tréner, Baksa Szabolcs vezetésével, eddig remekül menetelnek céljaik felé, 12 siker mellett mindössze egyszer kaptak ki, de épp a VKK-tól hazai pályán még az első fordulóban (86-91). A Veszprém viszont jelenleg negyedik a táblázaton 9-4-es mutatóval.

A Conoil Pápa KC, amely 12. helyen áll a sorban, a hetedik Vasas Akadémia otthonába utazik szintén szerdán. Vajda Balázs tanítványai 18.30 órakor nem esélyesként lépnek pályára, azonban a csapat tudását ismerve, akár meglepetést is okozhatnak a budapesti gárda otthonában.