A korábbi NB I-es játékos lapunknak elmondta: nagyon szurkolt, hogy a mieink a középdöntőbe kerüljenek, onnan szerinte nem lett volna reális a továbbjutás.

- A portugálok elleni mérkőzésen a helyszínen drukkoltunk a csapattársakkal, fantasztikus volt a hangulat, igazi libabőr. Utóbb kiderült, a legjobb meccset választottuk, hiszen a másik két találkozón alulmaradtunk – mondta Németh Kriszta, aki kérdésünkre válaszolva megjegyezte, biztosan volt nyomás a srácokon. - Mindenkin látszott, hogy nagyon szeretne hazai közönség előtt bizonyítani. Biztos, hogy sokaknak közülük nehézséget okozott a nyomás kezelése. Sajnos a védekezésünk hiányos volt, brutálisan sok gólt kaptunk, úgy, hogy Székely jól védett és Miklernek is akadtak jó periódusai. A hollandok és az izlandiak elleni meccsen is látszott, hogy több faltra lett volna szükség, a gyors lábú ellenfelekkel nem tudtunk mit kezdeni, sokszor vertek meg minket. Támadásban mindenképpen dicséreti illeti Bánhidi Bencét, ha pályán volt, őt mindig meg lehetett találni, a gólok mellett heteseket, két perces kiállításokat harcolt ki. Másoknak is voltak jó momentumai, ugyanakkor emellett mindenki sokat rontott – fogalmazott Németh Kriszta.

Az NB II-es Veszprém Pannon SE átlövője szerint a jövőben talán elkél némi frissítés a keretben, de a csapatunk nagyjából megvan, azon kell dolgozni, hogy kijavítsuk a hibákat.