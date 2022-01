Másfél hónap telt el az SZBRA utolsó bajnoki mérkőzése óta, az alapszakasz első köre lezárult, de decemberben és januárban sem pihentek a lányok, az MVM Magyar Kupában meneteltek előre. A Magyar Kupa nyolcaddöntőjét novemberben a veszprémiekkel, a decemberi negyeddöntőt az UTE-val játszották, majd januárban az elődöntőn a tavalyi bajnok és kupagyőztes Nyíregyházát fektették két vállra.

– A rövid karácsonyi szünetet követően a felkészülés nem volt zökkenőmentes, betegségek nehezítették a munkát. Most sem teljes a keretünk, de gőzerővel készülünk a második kör megmérettetéseire – fogalmazott Komáromi Sólyom Csilla, a klub operatív vezetője.

Nagyon nehéz mérkőzéssel kezdődik az alapszakasz második fele, egyből a Vasas ellen lépnek pályára, akik a pihenőidő alatt kellően megerősödtek, több játékost is igazoltak. – Elég új csapatuk van, de már jól látszik, hogy összeértek a játékosok, valamint az újakat is jól sikerült integrálni az együttesbe – tudtuk meg az operatív vezetőtől. – Hiányos kerettel, de elszántan vágunk neki a rangadónak. Bleicher Réka és Baksa Panna már visszatérő ágon van. A cserejátékosok is bizonyítottak, hogy nem véletlenül vannak a keretben, mindenki megállta a helyét a kupameccseken is.

Arra a kérdésünkre, hogy változtak-e a kitűzött célok az eddigi parádés szereplésük fényében, Csilla elmondta: – Az első négy helyezett között szeretnénk zárni az alapszakaszt, hogy így indulhassunk neki a rájátszásnak.

Az alapszakasz végén a Szent Benedek Röplabda Akadémiára még vár az MVM Magyar Kupa döntője, melyet a Swietelsky Békéscsaba–Vasas Óbuda februári párharc győztesével játszik majd márciusban.