A magyar–szlovák közös rendezésű Eb-n a válogatottak kereteit 20-20 játékos alkotja. Mérkőzésenként 16 kézilabdázó léphet pályára, és a december elején kihirdetett 35 fős kereten belül egyaránt két-két fő cserélhető a csoportkör, a középdöntő és a döntő hétvégéje alatt. Megyénk három NB I.-es csapata összesen hét játékossal képviselteti magát a magyar nemzeti együttes 20-as keretében. Nézzük, kik ők!



A Telekom Veszprémből Lékai Máté, Ligetvári Patrik és Sipos Adrián kapott meghívót az Eb-re. Lékai az első számú irányító, egyben a csapat legrutinosabb tagja a mezőnyjátékosok között. Ligetvári és Sipos fontos embere lehet a védekezésnek, előbbi korábban már bebizonyította, támadásban is képes lendületet adni a gárdának. A Balatonfüredi KSE két kezdő szélsője most már a válogatottban is alapember, Bóka Bendegúz és Rodríguez Pedro lendülete és hatékonysága egyaránt sokat érhet. A beállós Topic Petar szintén évek óta bizonyítja, hogy nemzetközi teljesítményre képes. A Fejér-B.Á.L. Veszprémet képviselő Borbély Ádám a keret harmadik legfiatalabbja (Máthé és Rosta mögött), ő valószínűleg harmadik számú kapus lesz, ezzel együtt várhat rá fontos szerep.



A magyar válogatott Eb-kerete, kapusok: Borbély Ádám (Fejér-B.Á.L. Veszprém), Mikler Roland (Pick Szeged), Székely Márton (Eurofarm Peliszter, északmacedón).



Jobbszélsők: Bujdosó Bendegúz (Ferencváros), Rodríguez Álvarez Pedro (Balatonfüredi KSE). Jobbátlövők: Ancsin Gábor (Grundfos Tatabánya), Máthé Dominik (Elverum HB, norvég).



Irányítók: Győri Mátyás (Tatabánya), Hanusz Egon (TVB Stuttgart, német), Lékai Máté (Telekom Veszprém). Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Szeged), Sipos Adrián (Telekom), Topic Petar (BKSE).



Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Nagy Bence (FTC), Ligetvári Patrik (Telekom), Szita Zoltán (Wisla Plock, lengyel). Balszélsők: Bóka Ben­de­gúz (BKSE), Sunajko Stefan (Tatabánya). Veszprém megyei játékosok a tartalékok között: Andó Arián (BKSE), Tóth Péter (Fejér-B.Á.L.), Ilic Zoran (Telekom), Fazekas Gergő (Fejér-B.Á.L.), Vajda Huba (BKSE), Éles Benedek (Fejér-B.Á.L.).