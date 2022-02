Kihagyott hazai hetesekkel indult a megyei rangadó, tizenegy perc alatt Éles, Seregi és Hári is elvétette a büntetőt, de úgy is fogalmazhatnánk, Andó védett szenzációsan.

A két fél 3-3-ig haladt egymás mellett, aztán Varga Márton vezérletével 3-7-re alakult az állás. Időt kért Tombor Csaba, Seregi szépített, aztán György László rendelte magához övéit, azonban a rövid megbeszélés inkább a házigazdáknak tett jót (22. perc: 6-7). Bugyáki ült le két percre, az előnyt ügyesen használta ki a Füred, Gostovic és Pedro találataival 7-10-re módosult az eredmény. A félidő utolsó percei a Veszprémnek sikerültek jobban, de így is két góllal vezetett a balatoni csapat.

A térfélcsere után gyorsan egyenlített a Fejér-B.Á.L. (12-12), azonban Topic tarthatatlannak bizonyult, és zsinór­ban négyszer mattolta Miklós kapust (14-17). A Veszprém nem adta fel, szívósan küzdött, és Seregi vezetésével nemcsak egyenlített (17-17), hanem fordított is (18-17). Topic és Pedro azonban gondoskodott róla, hogy a Balatonfüred ismét előnybe kerüljön (18-21). Itt érezhetően elfogyott a hazaiak szuflája, felőrölte őket, hogy folyamatosan az eredmény után futottak. A Füred viszont rutinosan őrizte előnyét, és már csak a különbség mértéke volt kérdéses.

Tombor Csaba: – Ahogy a meccs előtt is elmondtam, szerettük volna tovább építeni a játékunkat, és ez sikerült is. Számunkra most jönnek a sorsdöntő, fontos találkozók, ahol reális esélyünk van a pontszerzésre. Elégedett voltam a küzdéssel.

György László: – Remek mérkőzést vívtunk, kiélezett, változatos, fordulatos összecsapást láthattak a kilátogató nézők. A Veszprém nagyon megnehezítette a dolgunkat, de erre is számítottunk. Talán az döntött a javunkra, hogy a második félidőben a házigazdák többet hibáztak a falunk előtt, amiből mi könnyű gólokat tudtunk lőni.

Fejér-B.Á.L.–Balatonfüred 26-30 (9-11)

Veszprém, 300 néző. V.: Horváth P., Marton. Fejér- B.Á.L. Veszprém: Borbély – Szmetán P. 3, BUGYÁKI 4, Tóth J. 1, Éles B., FAZEKAS G. 8 (2), SEREGI 7. Csere: Miklós (kapus), Somogyi, Hári, Kristóf, Tóth M., Széles 3. Edző: Tombor Csaba.

Balatonfüredi FC: Andó – PEDRO 4, Németh B. 1, TOPIC 11, Dénes, SZÖLLŐSI B. 4, Bóka 2. Csere: Bősz (kapus), Kemény, Szmetán M., Gostovic 4 (1), Szűcs, Brandt, VARGA 4. Edző: György László.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 6/2, ill. 2/1.