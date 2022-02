A Rózsaszín Fények Éjszakájához csatlakozva Tihanyban a hajóállomáson, január 26-án 17 óra után kapcsolódtak fel a fények, ezzel hivatalosan is elindítva a visszaszámlálást a május 8-án délután, várhatóan 17 óra körül a településen is áthaladó verseny rajtjáig. Rózsaszín fénnyel világították meg Balatonfüreden az ikonikus Vaszary Villát és Balatonudvari templomait is.

Mint ismert, a Giro d'Italia kerékpáros körverseny harmadik, egyben utolsó magyarországi, 201 km-es szakasza érinti a Balatont. A versenyzők Kaposvárról május 8-án indulva Nagykanizsán, Badacsonyon, Tihanyon át Balatonfüredig tekernek. A Giro d’Italia a második legrangosabb kerékpáros körverseny a Tour de France után. A bringások három héten keresztül járják be elsősorban Olaszországot, de környező, és távolabbi országokat is érintenek. Az egyes etapok különbözőek, vannak sík szakaszok sprinthajrával és hegyi szakaszok sprinthajrával vagy hegyi befutóval, illetve csapat- és egyéni időfutamok is.

A Tour de France-szal és Vuelta ciclista a Españával együtt része a kerékpárosok legtekintélyesebb háromhetes versenyeinek, a Grand Tournak. Az olasz körtúra, egy hosszú távú, a profi kerékpárosoknak megrendezett három hetes verseny. A verseny szülőatyja Emilio Camillo Costamagna, a L'Gazetta dello Sport újság főszerkesztője, aki a Tour-hoz hasonlóan az olvasók számának növelése miatt indította a versenyt.

Az első Giro Milánóból indult 1909. május 13-án, 2448 km hosszan. A mez színe azért rózsaszín, mert a La Gazetta dello Sport újság lapjai is ilyen színűek, mint a Tour-t indító újságíró L'Auto újságjának lapjai is.