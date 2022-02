FTC–Fejér-B.Á.L. Veszprém 40-31 (20-16)

Budapest. V.: Bíró, Kiss. Ferencvárosi TC: Győri K., Zernovic (kapusok), Füzi 4, Nagy B. 7, Ónodi 4 (3), Pordán, Debreczeni, Andelic 4, Prainer 3, Mikita 3, Bujdosó 11, Kovacsics 4. Edző: Horváth Attila.

Fejér-B.Á.L. Veszprém: Borbély, Miklós (kapusok), Tóth P. 3, Somogyi, Szmetán P. 1, Hári 3, Éles B. 8 (3), Fazekas 2, Kristóf 1, Seregi, Tóth J. 1, Széles 8, Bugyáki 1, Vajda H. 3. Edző: Tombor Csaba.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/3, ill. 4/3.

Ahogy azt Tombor Csaba, a Fejér-B.Á.L. Veszprém alakulatának vezetőedzője előzetesen elmondta, nem lehetett teljes a keretük, Kurucz Máté gyanis még nem épült fel a Covidból teljesen. A fiatalok közül így Farkas Balázs kapott lehetőséget a keretben.

Mikita gólja indította a találkozót, amire Éles Benedek válaszolt. Vajda kapta a mérkőzés első kiállítását, ám a megítélt hétméterest Miklós Gergő kapus hárította, majd Széles egyenlített (3-3). A hazaiak Bujdosó duplájával 6-4-re elléptek a 9. percben, s ettől kezdve a veszprémiek minden erejükkel azon voltak, hogy utolérjék riválisukat.

Borbély 8-7-nél fontos védést mutatott be, ám nem jött össze az egyenlítés, mert elkapta a fonalat Bujdosó és Kovacsics, és a 20. perchez érve 13-10-re alakult az állás. A háromgólos hátrány azonnali időkérésre késztette Tombor Csabát. Éles hetesből szépített, azonban zsinórban három fővárosi gólra nem tudott válaszolni a bakonyi együttes, így tovább nőtt a különbség (24. perc: 16-11).

A félidő hajrájához érve felváltva estek a gólok, és 20-16-os eredménnyel érkeztünk el a szünethez.

Sajnos nem kezdődött túl jól a második felvonás a veszprémiek számára: Bugyáki két perce után Ónodi hetesével már ötre nőtt a bakonyi hátrány. Tóth Péter szépített, majd egy 3-1-es szériával közelebb férkőzött a vendégcsapat (21-18). A 38. percig felváltva estek a gólok, de érezhető volt, hogy a Fejér-B.Á.L.-t nem sikerült megtörni.

Széles duplája után Ónodi adott el egy labdát, a veszprémi akció végén pedig Hári volt eredményes (25-23). Ezután Ónodi büntetőjét jegyezhettük fel, azonban Debreczeni kiállítását ügyesen használták ki a vendégek, és Széles, majd Bugyáki találataival 26-25-re állt a derbi. Időt kértek a zöld-fehérek, ám Mikita eladott labdája után Vajda fontos gólt jegyzett, kezdődhetett minden elölről (42. perc: 26-26).

Ekkor azonban megtorpantak a vendégek, a Ferencváros pedig ezt kihasználva zsinórban öt gólt lőtt (31-26). Sajnos a vendégoldalon egymást érték az eladott labdák és ki nem kényszerített technikai hibák.

Miklós kapus is megpróbált hozzátenni a találkozóhoz, több bravúrt is bemutatott, azonban a társak nem tudták ezt kihasználni, sőt egy hétméteres is kimaradt. A nagy kapkodás végén Bujdosó szerzett fontos gólt, így 34-28-ról kezdődött meg a végső hajrá.

Közel hat percig nem talált kapuba a Veszprém, így a mérkőzés legfontosabb szakaszához érve teljesen reménytelen helyzetbe került, már ami a pontszerzést illeti. Sajnos az utolsó percekhez érve már egyértelmű volt a Ferencváros győzelme, az 55. percben már behozhatatlan volt a hátrány (37-30). A veszprémiek játéka már kapkodóvá vált, s a kapura tartó lövések zöme Zernovic kapus kezében landolt. Az utolsó hét percben nem is tudtunk már feljegyezni csupán egyetlen veszprémi gólt, s a zöld-fehérek végül 40-31-es győzelmet könyvelhettek el.