Courtney az őszi szezonban tíz mérkőzésen át erősítette a csapatot, és egy sajnálatos sérülés miatt volt kénytelen távozni. Örömhír azonban, hogy a VESC saját nevelésű játékosa, a 17 esztendős Papp Anna ezen a mérkőzésen a felnőtt együttesben debütálhatott.

MÁV Előre SC– CoreComm-VESC 3:0 (7, 12, 19)

Székesfehérvár. V.: Sík, Varjasi. Előre: Sólyom 1, Szerencsés-Miklai 15, Csabai 6, Garcia 19, Karnitskaya 6, Szilágyi 5. Csere: Kovács (liberó), Tóth 5, Kiss 3. Edző: Nagy Fanni. VESC: Hajós 2, Sherwin 3, Miklós 8, Miller 10, Pós, Molnár-Pintér 2. Csere: Tóth, Iglói (liberók), Papp. Edző: Szokolikné Kalmár Judit.

Az idegenbeli összecsapás első két szettjében nem találta a ritmust a VESC. A betegségekkel, valamint sérülésekkel küzdő együttes szokatlan felállásban lépett pályára, ez pedig jelentősen megnehezítette a dolgát.

A harmadik etapban azonban már a tőlük megszokott elánnal és lendülettel röplabdáztak a bakonyiak, és így sikerült megnehezíteniük a vendéglátók dolgát.

Szokolikné Kalmár Judit:

– A heti edzésmunka alapján sajnos nem számítottunk meglepetésre. Több hiányzónk is volt a meccsen, emellett a felforgatott állásrend is megzavart minket, és sajnos ebből több pontot is kapott az ellenfél. Egyedül a harmadik szettben tudtunk egy darabig együtt menni az ellenféllel. Jövő hétre ismét összerakjuk a csapatot, és mindent meg fogunk tenni, hogy pontot szerezzünk.

A VESC legközelebb február 13-án, vasárnap 17 órától a Jászberény otthonában lép pályára.