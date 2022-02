SzBRA–Nyíregyháza 3-1 (-23, 14, 12, 21)

Balatonfüred, 120 néző. V.: Mezőffy, Adler. Szent Benedek RA: Bleicher, Szavovics, Koprivica, Sztijepics, Kiss G., Jimerson. Csere: Fáth, Baksa (liberó), Vacsi, Iosia, Szerényi, Lekics, Dmitrics, Durovics. Edző: Dejan Desnica.

FATUM-Nyíregyháza: Pintér, Bodovics, Radosova, Vasiljeva, Cicic, Glavinic. Csere: Tóth F., Tóth D. (liberó), Vajda, Radonjic, Milanova, Bogár, Lászlop. Edző: Németh Szabolcs.

A balatonfürediek a múlt héten kikaptak otthon a listavezető Békéscsabától, a Nyíregyháza siker után állt, az MTK csapatát fektette két vállra.

Jól kezdett a vendég együttes, amely ráadásul fokozatosan még jobban belelendült a játékba. Radosova és Vasiljeva kiemelkedően játszott, 8-12 után még tovább tudta növelni előnyét a Nyíregyháza. Az első szett vége szorosan alakult, de vendégsikert hozott (23-25).

A folytatásban hiába szerezte meg a vezetést az alföldi csapat, a fürediek fordítottak, majd állva is hagyták a riválist. A házigazda „sima” szettben egyenlített (25-14).

A harmadik játékrész megint a Balaton-partiak szája íze szerint alakult. A SzBRA gyorsan magához ragadta a kezdeményezést (4-1), és később sem adott esélyt a Nyíregyházának, amely mindössze 12 pontig jutott (25-12).

A negyedik szettet Szavovics és Koprovica alapozta meg a hazaiaknak. A Nyíregyháza 4-4-nél és 5-5-nél is egyenlített, azonban a folytatásban nem tudta a lépést tartani a fürediekkel. Az SzBRA 10-6-ra alakította az állást, és magabiztosan játszott a folytatásban is. A vendégek igyekeztek felzárkózni, de csak megszorítani tudták ellenfelüket. Sztijepics fejezte be a játékrészt és a mérkőzést (25-21). A Füred megerősítette harmadik helyét a tabellán.