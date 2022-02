A Sportolj Velünk SE (SVSE) képviselői nyolc, a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) sportolói öt medáliát gyűjtöttek.

Az U20-asoknál bajnoki címet szerzett Kubasi János 400 méteren 48.76 másodperces, új egyéni csúccsal, és 800 méteren is a dobogó legfelső fokát foglalhatta el 1:57.27 perces eredménnyel.

A juniorok 4x200 méteres váltóversenyében az SVSE második helyet érdemelt ki. A Dabosi Marcell, Orosz Botond, Igaz Gábor, Kubasi János kvartett 1:32.84 perces idővel ért célba.

A nők 400 méteres viadalán Mező Zsófia két tizeddel maradt le a dobogóról, 59.58-cal a negyedik helyen végzett. A kétszer hosszabb távon, 800 méteren viszont új egyéni csúcsot elérve ezüstérmet vehetett át (2:16.89).

Varga Gréta hatalmas fölénnyel, huszonkét másodperces előnnyel nyerte meg az 1500 métert (4:29.98).

A VEDAC részéről ebben a korosztályban két érmet szerzett Honti Marcell: 1500 méteren bronzérmes lett (4:06.67), míg 3000 méteren új egyéni csúccsal második helyen ért célba (8:55.89).

Ujhelyi Patrik 60 méter gáton negyedikként végzett (9.34). Magasugrásban Kovács Gábor nagyszerű eredménnyel, megdöntve saját csúcsát, 1,94 méterrel alig maradt le a dobogóról, negyedik helyezést szerzett. Csapattársa, Darida Levente tizedik helyezést könyvelhetett el (1,75).

Az ifjúsági kategóriában 60 méteren döntőbe jutott Felber Farkas, ahol új egyéni rekorddal zárt (7.34) a nyolcadik helyen. A 60 méter gáton a dobogóra is felállhatott, 8.11 másodperces saját rekorddal ezüstérmet kapott.

A 800 méteren is veszprémi bajnoki címet könyvelhettünk el: Szirbek Albert 1:58.83 perccel utasította maga mögé ellenfeleit, az 1500 méteres versenyben pedig ezüstérmet vehetett át (4:17.66).

Az ifi nőknél 200 méteren Kovács Noémit kell megemlíteni, aki 26.06 másodperccel negyedikként ért célba, míg Besenyődi Petra a kilencedik lett (26.63). A 400 méteres versenyben a bronzérem Kovács Noémihez került, 58.87-es egyéni legjobbját megfutva lett harmadik. Besenyődi Petra a hatodik (61.11), Badics Helka a nyolcadik (62.30) helyen zárt.

A VEDAC részéről Lents Barnabás két számban indult, 400 és 800 méteren egyaránt az ötödik lett. Előbbi számban 52.65 másodpercet futott, utóbbiban 2:00.72 perccel ért be. Bálint Gergő ugyancsak két számban állt rajthoz, s mindkét alkalommal túlszárnyalta egyéni legjobbját – 1500 méteren az új egyéni csúcs a kilencedik (4:35.96), míg 3000 méteren a hatodik helyhez volt elegendő (9:33.89).

A női 400 méteren Rédling Renáta nagy csatában az ötödik lett, eredménye 60.21 másodperc.

A 800 méteres versenyben két veszprémi is dobogóra állhatott: Rédling Renáta ezüstérmet (2:18.58), Szemán Kata bronzérmet (2:18.79) vehetett át. Utóbbi ráadásul 1500 méteren is nagyot alkotott, és ugyancsak felállhatott a dobogóra (4:49.83). Mindkét bronzérem mellé két egyéni csúcsot is felülírt.