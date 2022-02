Az első és a második vonalban még nagy csata várható a legjobb helyezésekért az utolsó játéknapon.

Az első osztályban a Kispadosok csapata áll a legjobban, de előnye csak egy pont a most vereséget szenvedő Bádogossal szemben, és három az NBU-Építő Tihany előtt. A másodosztályban is szoros az élmezőny. A hétvégén ikszelő Cosmos 13 pontjával megtartotta első helyét, az egyaránt 12-12 pontos Aba Wood és Eldorádó azonban ott liheg az éllovas nyakában. Őket két 10 pontos alakulat, a Zibunda és a Nívó követi. A harmadik vonalban a Cselzi FC már bajnoknak mondhatja magát, az együttes továbbra is hibátlan, hat meccsből hatot nyert. A második és harmadik hely sorsa kérdéses: a Lazy IC-nek és az Autógenerál FC Juniornak 10-10 pontja van, a Tótvázsony és a Genezis Trans 9-9 egységgel áll. A zárófordulót február 26-án rendezik a Balaton Szabadidő Központban.

Eredmények: Cosmos–Zibunda 1-1, Aromax–Kispadosok 3-5, ABA Wood–Pocca Pince 8-1, Red Scorpions Pécsely–Tótvázsony 1-2, Balatonszepezd ÖSC–Lénárt Autó-Misztiqum 0-3, Bádogos–REFI 1-6, Kispályások–Cselzi FC 1-4, PD Truck&Schmidt–NBU-Építő Tihany 0-3, Kertdoki Alsóörs–Hentellér 3-3, Autógenerál FC Junior–V. M. I. 6-2, Eldorádó–Nívó 5-1, Lazy IC–Genezis Trans 2-3.