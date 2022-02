BKSE–Komló 26-31 (13-19)

Balatonfüred, 300 néző. V.: Sándor, Szikszay. Balatonfüredi KSE: Bősz – RODRÍGUEZ 7, Németh G., Topic 4, Dénes, Varga M. 2, Bóka 2. Csere: Andó (kapus), Szöllősi B. 4, Gostovics 3 (2), Malinovic 1, Ág 2, Kemény 1, Szmetán M. Edző: György László. Komló: GRANIC – URBÁN 5, ZOBEC 4, MELNYICSUK 6, Jóga 3, JERKOVIC 5, Orbán 1. Csere: Pásztor (kapus), Szöllősi O., Grünfelder 2, Sunajko 1, Takács 4 (4), Vranac, Radic, Hoffmann. Edző: Kilvinger Bálint. Kiállítások: 8, ill. 14 perc. Hétméteresek: 7/3, ill. 4/4.

A Komló elleni hazai bajnokival kezdte a 2022-es évet a Balatonfüredi KSE, amely a találkozó esélyesének számított. Azért is fontos volt a két pont a házigazda számára, mert pénteken a legnagyobb rivális Ferencváros nyerni tudott. A BKSE a tabella harmadik helyén telelt, a komlóiak a kilencedik pozícióból várták az összecsapást. Gyors gólokkal, Bősz bravúrral indult a találkozó, a Komló volt a kezdeményező, 4. perc: 2-3. Nem sokkal később háromra növelték előnyüket a vendégek, ráadásul Malinovic két percet kapott.

A 9. percben 3-7-et mutatott az eredményjelző, a fürediek védelme enyhén szólva is lyukas volt. Támadásban is volt probléma az erőszakosan, agresszívan védekező Komlóval szemben, György László időt kért. Melnyicsuk talált be a folytatásban, ezzel 3-8-ra alakítva az eredményt, a komlói drukkerek nagy örömére. Mínusz ötről kellett zárkóznia a Fürednek. El is indult fölfelé a BKSE, de csak két gólt sikerült faragni a hátrányból, 8-11. Szöllősi Balázs hetesét védte Granic, Takács a másik oldalon belőtte a büntetőt, újra jelentős volt a különbség, 22. perc: 8-13. Igen komoly hibákat követett el a házigazda, elsősorban védekezésben voltak indiszponáltak Topicék, 10-16.

Nem mintha a játék többi elemében hatékony lett volna a Balaton-parti társaság, Granic megfogott egy újabb hetest, a plusz hétért támadhatott a Komló. Hiába szépített Ág, összejött a plusz hét a vendégeknek, 11-18. A hazai szempontból katasztrofális első félidő végén megcsillant valami halvány reménysugár, Szöllősi Balázs bravúros időn túli szabaddobása zárta a játékrészt, 13-19.

Bóka találata nyitott a második felvonást, de a Komló is rendre betalált. A játékvezetők (akik nem mellesleg elég sokat tévedtek) engedték az agresszív játékot, ami nem kedvezett a BKSE-nek, 37. perc: 15-22. Igyekezett lőtávolon belülre kerülni a hazai csapat, ám a hibák számát nem sikerült csökkenteni, 43. perc: 19-26. Az utolsó 10 perc 21-27-es állásról indult. A Komló taktikusan sáfárkodott előnyével, Granic ráadásul bravúrokat mutatott be. Bősz is védett egy nagyot, úgy tűnt, végre felzárkózik a Füred, 56. perc: 24-28. Nem volt azonban sem idő, sem erő, a Komló meglepetésre, de megérdemelten elvitte a pontokat.